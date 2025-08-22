Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

The Form, Warszawa. Na Woli wyrósł nowy niebanalny biurowiec

Jeszcze kilka lat temu pomiędzy ulicami Miedzianą a Towarową rozciągał się kompleks budynków handlowo-usługowych oraz obiekty dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego”. Teraz okolica szybko się zmienia – powstaje tu inwestycja mixed-use Towarowa 22 (wieżowce, apartamentowce, park), a na skrzyżowaniu ul. Miedzianej i Pańskiej wybudowano biurowiec The Form. Inwestycja firmy Lincoln Property Company Poland zrealizowana została przez PORR S.A. według projektu pracowni Epstein. Stworzyła ona ostateczną wersję projektu, którego pierwsza wersja przygotowana została przez Kuryłowicz & Associates oraz Vietzke & Borstelmann Achitekten. Budowa The Form zakończyła się w IV kwartale 2024 r. Obecnie z budynku korzystają już najemcy, w tym ING Hubs i Gravity Point.

– W budynku będą zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które zapewnią użytkownikom unikalny komfort. Obiekt w całości powstanie w duchu zrównoważonego rozwoju – zapowiadał jeszcze w trakcie budowy Tomasz Czuba, Executive Director, Head of Office Leasing and Tenant Representation w firmie JLL, odpowiedzialnej za komercjalizację budynku.

The Form przykuwa wzrok przede wszystkim nietypową bryłą, wyróżniającą się na tle klasycznych prostopadłościennych biurowców. Budynek oferuje 9 kondygnacji nadziemnych oraz ponad 30,8 tys. m² powierzchni, w tym ok. 28 tys. m² powierzchni biurowej na wynajem. Kolejne 2,5 tys. m² zajmuje przestrzeń handlowo-usługowa, zlokalizowana na parterze i dostępna dla każdego z poziomu ulicy. Budynek jest doskonale skomunikowany dzięki bliskości 2. linii metra M2, tramwajów oraz autobusów.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator The Form w Warszawie

– W projekcie zostały wdrożone zasady biofilii: duże tarasy, patio, otwierane okna oraz najnowsza technologia skupiona na wygodzie i komforcie użytkowników – podaje strona inwestycji.

The Form – biurowiec na Woli z trzema tarasami i widokiem na park

Ciekawym aspektem biurowca The Form są trzy tarasy dla najemców, które mogą służyć zarówno do organizowania spotkań biznesowych, jak i jako przestrzeń do wypoczynku. Tarasy o łącznej powierzchni ok. 1,1 tys. m2 zlokalizowane są na piętrach:

piątym,

szóstym,

ósmym.

Tarasy zaoferują widok na nowy Park Słowa Polskiego, który znajdzie się przy ul. Miedzianej w ramach powstającej po sąsiedzku inwestycji Towarowa 22. Po sąsiedzku budują się luksusowe Apartamenty M7. Dodatkowo w The Form zaprojektowano mające blisko 700 m² zielone patio, z którego będą mogli korzystać wszyscy najemcy.

Budynek jest także „zielony” w innych aspektach. Zaprojektowany w duchu zrównoważonego rozwoju biurowiec został wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, a także zbiornik na wodę opadową, która posłuży do podlewania zieleni. Budynek jest także energooszczędny, a 100% energii elektrycznej służącej do eksploatacji ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Zadbano także o systemy oczyszczania i nawilżania powietrza, a także rozwiązania służące redukcji zużycia wody w budynku o 50%.

Metro, parking na 254 miejsca i 230 stojaków na rowery

Tym, którzy wybiorą dojazd do pracy samochodem, The Form oferuje dwukondygnacyjny garaż podziemny na 254 pojazdy (wjazd od ul. Pańskiej). 30% miejsc zapewnia możliwość ładowania samochodu elektrycznego. Wielu osobom dużo wygodniej będzie jednak dotrzeć do pracy metrem – od stacji M2 Rondo Daszyńskiego jest stąd 5 minut spacerem. W przyszłości w tej samej okolicy ma także powstać stacja 4. linii metra w Warszawie.

Dodatkowo przygotowano 230 stojaków na rowery. Nie brakuje także innej infrastruktury dla rowerzystów – osobnej windy otwieranej kartą, szatni z szafkami i prysznicami oraz stacją napraw. Jest też gdzie naładować rowery i hulajnogi elektryczne.

Przejdź do galerii: Warsaw Dream Space - biurowiec The Form