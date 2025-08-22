Rozmowy Muratora: Waldemar Czarnocki, Alicja Twardowska, VELUX Polska Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kim jest nowy najemca?

Transakcja pomiędzy MLP Group a firmą ProOptimum objęła wynajem ponad 5 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Czeladź.

Przekazanie przestrzeni magazynowej nastąpi w dwóch etapach:

pierwsze ponad 2,4 tys. mkw. zostanie udostępnione w lutym 2026 roku,

druga część, o tej samej powierzchni, rok później.

Na potrzeby biurowe najemcy przewidziano 165 mkw., z których firma będzie mogła korzystać już od połowy przyszłego roku. W procesie zawarcia umowy najemcę wspierała firma doradcza Rock Estate.

ProOptimum to przedsiębiorstwo działające w dwóch segmentach rynku. W sektorze logistycznym świadczy usługi magazynowania towarów oraz transportu, natomiast w branży reklamowej specjalizuje się w projektowaniu i produkcji elementów identyfikacji wizualnej.

Polecamy:

Charakterystyka MLP Czeladź

MLP Czeladź to nowoczesne centrum logistyczne będące w trakcie realizacji. Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 15,5 hektara i docelowo obejmie cztery budynki klasy A, oferujące łącznie ponad 75 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

Specyfikacja techniczna:

budynki klasy A,

siatka słupów: 12 m x 22,5 m,

nośność posadzki – 6 T/mkw.,

10 m wysokości netto,

świetliki i klapy dymowe,

system tryskaczy typu ESFR,

ogrzewanie gazowe,

oświetlenie LED,

powierzchnia biurowa oraz socjalna na życzenie klienta,

ochrona całodobowa.

Polecamy:

Park logistyczny MLP Czeladź znajduje się w strategicznej lokalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych. Jest doskonale skomunikowany z węzłem łączącym autostradę A4 z drogą ekspresową S1, a w jego pobliżu przebiega również droga ekspresowa S86, łącząca Łódź z Tychami. Od portu lotniczego w Katowicach dzieli go zaledwie 15 km, natomiast do centrum Katowic jest tylko 11 km.

Najważniejsze odległości:

2,5 km od drogi ekspresowej S86,

16 km od autostrady A4,

11 km od Katowic,

15 km od portu lotniczego w Katowicach,

281 km od centrum Warszawy.

Kompleks realizowany jest zgodnie ze strategią „build & hold”, co oznacza, że po zakończeniu budowy MLP Group zatrzyma go w swoim portfelu i będzie nim samodzielnie zarządzać.

Komentarze stron biorących udział w transakcji

Pani Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A., podkreśla:

Bardzo cieszymy się, że firma ProOptimum dołącza do grona najemców MLP Czeladź. To dla nas potwierdzenie, że nasza oferta odpowiada na potrzeby firm poszukujących nowoczesnej, elastycznej i doskonale zlokalizowanej powierzchni magazynowej i biurowej. Dzięki strategicznemu położeniu w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych oraz najwyższym standardom realizacji nasze centrum logistyczne stanowi idealne miejsce do rozwoju biznesu. Jesteśmy przekonani, że nowe przestrzenie zapewnią najemcy komfortowe warunki do dalszej ekspansji.

Pan Andrzej Lużyński, Prezes ProOptimum, dlaczego oferta MLP Group okazała się najatrakcyjniejsza:

Analizując dostępne powierzchnie do wynajęcia, rozważaliśmy różne lokalizacje. Oferta MLP Group okazała się najbardziej atrakcyjna, przede wszystkim dzięki profesjonalnemu podejściu i dużej elastyczności w dostosowaniu przestrzeni do naszych potrzeb. Istotnym argumentem była także doskonała lokalizacja parku, która zapewnia sprawną obsługę logistyczną i szybki dostęp do głównych arterii komunikacyjnych. To rozwiązanie nie tylko usprawni nasze procesy operacyjne, ale również stworzy solidne podstawy do dalszego rozwoju firmy.

Pan Marcin Stankiewicz, Director Industrial & Logistics w Rock Estate, dlaczego wybór padł na MLP Czeladź:

Pomogliśmy naszemu klientowi znaleźć idealny magazyn w doskonałej lokalizacji – przestrzeń, która pozwoli na optymalizację procesów, komfort pracy całego zespołu oraz dalszy rozwój biznesu. Zawsze podkreślam, że kluczem jest zrozumienie potrzeb klienta i dostarczenie rozwiązania w pełni odpowiadającego jego oczekiwaniom. Dzięki świetnej współpracy pomiędzy zespołem MLP Group, a przedstawicielami klienta udało nam się wypracować efekt, który właśnie wchodzi w życie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces!

Źródło: MLP GROUP S.A., www.mlpgroup.com

Przejdź do galerii: Park logistyczny MLP Czeladź