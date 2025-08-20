Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kim są nowi właściciele kompleksu?

Transakcja na warszawskim rynku biurowym objęła dwa budynki klasy A – Nefryt i Topaz, zlokalizowane przy ul. Domaniewskiej na Mokotowie. Nabywcami są brytyjski fundusz private equity, wspierany przez Cushman & Wakefield (pełniący także funkcję zarządcy kompleksu), oraz Resolution Capital Management. Po stronie sprzedającego doradzała firma Colliers.

Krótka charakterystyka biurowców Nefryt i Topaz

Budynek Nefryt został oddany do użytku w 2008 roku, a jego całkowita powierzchnia najmu przekracza 16,3 tys. mkw. Obiekt ma przyznany certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Wśród jego najemców znajdują się m.in. Honeywell, Cofidis, MAK Investments oraz Planet.

W bezpośrednim sąsiedztwie Nefrytu znajduje się biurowiec Topaz, oferujący blisko 11,9 tys. mkw. powierzchni najmu. Budynek, ukończony w 2006 roku, również uzyskał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Wśród najemców dominują firmy z sektorów finansowego, technologicznego i usługowego, takie jak Cisco, Ipsos czy KOME.

Średni poziom wynajęcia obu budynków wynosi obecnie około 85%

Transformacja Służewca

Według ekspertów Cushman & Wakefield, Służewiec przechodzi obecnie transformację w kierunku bardziej nowoczesnej i zrównoważonej dzielnicy. Na warszawskim rynku deweloperzy budują mniej, a coraz więcej firm szuka nowej powierzchni biurowej – to tworzy dobre warunki do inwestowania.

Nowy właściciel budynków Nefryt i Topaz planuje dalsze inwestycje w rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój oraz poprawiające efektywność energetyczną. Celem tych działań jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych dla najemców i zwiększenie komfortu użytkowania.

Komentarze stron biorących udział w transakcji

Pan Marcin Kocerba, Partner w Dziale Capital Markets w Cushman & Wakefield w Polsce, komentuje znaczenie tej transakcji:

Transakcja obejmująca zakup budynków Nefryt i Topaz jest sygnałem rosnącego zainteresowania inwestorów stabilnymi i dobrze zarządzanymi budynkami klasy A w kluczowych lokalizacjach Mokotowa – także na tzw. Służewcu Przemysłowym. Obserwujemy, że ograniczona podaż nowych powierzchni biurowych w Warszawie, w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami najemców w zakresie zrównoważonego zarządzania i efektywności energetycznej kreuje atrakcyjne warunki dla inwestycji w nieruchomości o wysokim standardzie. Oba zakupione właśnie budynki były w naszej ocenie bardzo dobrym wyborem dla inwestora, który bardzo świadomie podchodzi do dalszego rozwoju tych aktywów, koncentrując się na działaniach wspierających zarówno komfort użytkowników, jak i optymalizację kosztów operacyjnych.

Pan Tomasz Czerniak, Associate Director, Dział Doradztwa Inwestycyjnego, Colliers, ocenia aktualną sytuację na rynku nieruchomości w Warszawie:

Ostatnia transakcja w dzielnicy biznesowej Mokotów – Służewiec potwierdza, że zawirowania, jakie przechodziła ta lokalizacja, dobiegły końca. Najlepsze nieruchomości w Służewcu stanowią długoterminową alternatywę dla aktywów w centrum miasta, gdzie panuje ograniczona podaż i systematycznie rosną czynsze. Nefryt i Topaz należą do zdecydowanych zwycięzców w tej lokalizacji, ponieważ obie nieruchomości, dzięki skrupulatnemu zarządzaniu aktywami, nadal przyciągają prestiżowych najemców, co potwierdza doskonała historia wynajmu w ostatnich latach. Oba budynki oferują wysoką jakość klasy A i z pewnością nadal będą cieszyć się popularnością na rynku inwestycyjnym. Wysoki standard w połączeniu z mikro-lokalizacją sprawiają, że są to najlepsze nieruchomości w tej okolicy.

