Biurowiec Saski Crescent w pełni skomercjalizowany

Warszawski biurowiec Saski Crescent po modernizacji przyciąga nowych najemców. Obiekt jest już w pełni wynajęty – trzy kolejne firmy zajęły 3500 mkw. powierzchni. Łącznie w budynku działa obecnie dwanaście firm z różnych branż.

Autor: CA Immo/ Materiały prasowe

Nowoczesność, komfort, ekologia – Saski Crescent po metamorfozie

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy biurowiec Saski Crescent przeszedł kompleksowy proces modernizacji. Dzięki wprowadzonym zmianom oferuje nowoczesne, energooszczędne środowisko pracy w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji biurowych w centrum stolicy, przy ul. Królewskiej 16. Do dyspozycji najemców pozostawia około 16 tys. mkw. powierzchni klasy A. Obiekt został w pełni dostosowany do aktualnych wymagań i oczekiwań. Użytkownicy biurowca oraz goście z zewnątrz mogą skorzystać z oferty gastronomicznej Restauracji BursztyNova oraz kawiarni.

W trakcie modernizacji szczególny nacisk położono na estetykę, funkcjonalność, nowoczesne technologie oraz zgodność z wytycznymi ESG. Co najmniej połowa materiałów wykorzystanych podczas renowacji pochodziła z recyklingu. Biurowiec został wyposażony w nowoczesne systemy zarządzania budynkiem, w tym m.in. systemy sterowania oświetleniem, które ograniczają zużycie energii, oraz wodooszczędną armaturę niskoprzepływową. W ramach retrofitu nowe, butikowe wnętrza zyskały kameralny i elegancki charakter.

Certyfikacja biurowca Saski Crescent

Biurowiec uzyskał precertyfikację WELL, potwierdzającą najwyższe standardy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników. Ponadto otrzymał certyfikat WiredScore Platinum i stara się o certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM.

Autor: CA Immo/ Materiały prasowe

O tym, co biurowiec oferuje po modernizacji, opowiada Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo w Polsce:

Nowy Saski Crescent oferuje funkcjonalne i elastyczne środowiska biurowe oraz zapadające w pamięć przestrzenie wspólne, w tym wyjątkową recepcję i lobby, a także elegancką restaurację i kawiarnię. To miejsce łączy w sobie wyjątkowy design z pełną funkcjonalnością i otwartością na otoczenie. Jestem dumny, że ta wielowymiarowa modernizacja stała się punktem odniesienia dla całego rynku nieruchomości biurowych, a ponowna komercjalizacja Nowego Saski spotkała się z tak dużym zainteresowaniem najemców.

