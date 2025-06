Inspiracją do stworzenia koncepcji wnętrza całego biura był sam produkt, czyli rozwiązania audiowizualne. Projekt został więc zbudowany wokół dźwięku – zarówno jako wartości funkcjonalnej, w kontekście akustyki, jak i detali, takich jak słuchawki czy wyrazisty, wizualny leitmotiv w postaci graficznego przedstawienia natężenia dźwięku. GN to firma duńska, naturalnie więc bliski sercu inwestorów jest styl skandynawski. Wnętrza utrzymane w chłodnej gamie, ocieplone drewnem. Równocześnie firma swoją poprzednią siedzibę miała w coworkingu. Czerwona cegła zderzona z betonem, zieleń i elementy drewna – to charakterystyczne motywy tamtej przestrzeni, które inwestorzy zapragnęli „przenieść” do nowego biura wraz z duchem odważnego designu w postaci grafik, ledonów, niebanalnych opraw oświetleniowych.