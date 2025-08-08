Rozmowy Muratora: Szczepan Buryło, prezes Galeco i Magdalena Buryło, dyr. ds. marketingu Galeco Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kim jest nowy najemca Panattoni Park Gdańsk West II?

Rusza nowy etap inwestycji Panattoni na Pomorzu. W ramach kompleksu Panattoni Park Gdańsk West II powstaje już trzecia hala o powierzchni 39 000 mkw. Obiekt zostanie oddany do użytku w I kwartale 2026 roku.

Międzynarodowy lider w dziedzinie rozwiązań chłodniczych – NRF Thermal Engineering Poland – podpisał umowę najmu na około 12 000 mkw. w nowo powstającej hali, do której przeniesie i będzie rozwijać dotychczasowe procesy produkcyjne realizowane w innej lokalizacji.

NRF Thermal Engineering Poland specjalizuje się w produkcji przemysłowych urządzeń chłodniczych dla sektora przemysłowego i kolejowego. Jest częścią założonej w 1927 roku Grupy NRF, globalnego dostawcy niezawodnych i efektywnych systemów zarządzania ciepłem.

W procesie wyboru lokalizacji oraz negocjacji warunków najmu NRF była reprezentowana przez firmę doradczą Newmark Polska.

Inwestycja jako szansa na dalszy rozwój działalności na rynku polskim

Pani Ángela García, Director Industrial & Marine, NRF, podkreśla, że nowa inwestycja stwarza realną szansę na dalszy rozwój działalności firmy w Polsce:

Ta przeprowadzka to dla nas kamień milowy, ponieważ jest w pełni zgodna ze strategiczną wizją rozwoju naszej firmy. Rozszerzamy działalność zaledwie pięć lat po rozpoczęciu obecności w Polsce. Tak szybkie tempo wzrostu jest dla nas szczególnie satysfakcjonujące, ponieważ w dużej mierze zawdzięczamy je bardzo dobremu przyjęciu, z jakim spotkała się nasza oferta dla sektora kolejowego – zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia (OE), jak i części zamiennych (aftermarket). Nowy obiekt pozwoli nam utrzymać dynamikę rozwoju i dalej wspierać naszych klientów jakością, na którą liczą, oraz jeszcze większą efektywnością. Z entuzjazmem patrzymy w przyszłość.

Lokalizacja ma znaczenie

Kompleks Panattoni Park Gdańsk West II, zlokalizowany w Kowalach pod Gdańskiem, docelowo będzie oferować ponad 113 000 mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej. Obecnie funkcjonują tam dwie hale o łącznej powierzchni 73 000 mkw., a Panattoni realizuje budowę trzeciej – to właśnie w niej powstanie nowy zakład NRF. Obiekt przejdzie certyfikację środowiskową w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Zalety lokalizacji kompleksu Panattoni Park Gdańsk West II to przede wszystkim bezpośredni dostęp do kluczowych węzłów dróg ekspresowych S6 i S7 oraz bliskość centrum Gdańska (zaledwie 10 km). Takie położenie umożliwia szybkie połączenie zarówno z aglomeracją trójmiejską, jak i najważniejszymi szlakami transportowymi w Polsce i Europie.

Co zdecydowało o wyborze tej lokalizacji:

strategiczne położenie w pobliżu portu, lotniska i głównych szlaków komunikacyjnych,

dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierskiej,

możliwość wdrażania indywidualnych projektów produkcyjnych dla wielu sektorów.

Pani Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni, mówi o rosnącej aktywność inwestorów przemysłowych w województwie pomorskim:

Nasza kolejna realizacja w województwie pomorskim to naturalna odpowiedź na rosnącą aktywność inwestorów przemysłowych, którzy coraz częściej wybierają Gdańsk jako centrum operacyjne dla działalności produkcyjnej i eksportowej. Region ten z powodzeniem wykorzystuje swój potencjał – zarówno infrastrukturalny, jak i kadrowy. Cieszy nas, że firma o tak silnej międzynarodowej pozycji, jak NRF, dołącza do grona najemców Panattoni Park Gdańsk West II. Wybór tego obiektu ma dla firmy znaczenie strategiczne – poprawi efektywność, zapewni lepszą logistykę i będzie solidną podstawą do zwiększania skali produkcji w kolejnych latach.

Pan Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionalny w Newmark Polska, podkreśla, jakie możliwości otwiera przed firmą NRF zmiana lokalizacji:

Zmiana lokalizacji pozwoli naszemu klientowi zwiększyć możliwości produkcyjne i skonsolidować operacje w jednym rejonie Trójmiasta. Podjęcie decyzji o przeniesieniu się do Panattoni Park Gdańsk West II było o tyle łatwiejsze, że deweloper wykazał się elastycznością i zapewnił wsparcie techniczne w zakresie organizacji produkcji. Cieszymy się, że firma NRF zrealizowała swoje cele i liczymy na ponowną współpracę w przyszłości.

