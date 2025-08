Firmy z Azji coraz częściej wybierają CEE jako bazę operacyjną – obecnie stanowią już 10% najemców w portfelu Grupy CTP. Inwestycja Shanghai Pret Composites w Opolu doskonale wpisuje się w ten trend. Dla przedsiębiorstw spoza Europy kluczowe są dziś przewidywalność łańcuchów dostaw, dostęp do rynków unijnych oraz atrakcyjna struktura kosztowa – a Polska łączy wszystkie te atuty w jednej lokalizacji. W tym przypadku istotne było również to, że budynek był już przygotowany pod działalność produkcyjną, co pozwoliło sprawnie dostosować go do indywidualnych potrzeb klienta.