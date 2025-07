Obiekty BTS, takie jak ten, to esencja partnerskiego podejścia do biznesu – powstają w ścisłej współpracy z klientem i są w pełni dopasowane do jego potrzeb logistycznych, organizacyjnych i środowiskowych. To wspólna droga, w której razem tworzymy nie tylko nowoczesną infrastrukturę, ale także projektujemy przyszłość operacyjną. W tym przypadku szczególnie istotne było zaprojektowanie przestrzeni idealnie odpowiadającej specyfice działania naszego partnera, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa.