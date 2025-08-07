Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Transformacja biurowca w hotel

Biurowiec Wratislavia Tower to charakterystyczny budynek zlokalizowany w centrum Wrocławia, przy ul. Kazimierza Wielkiego, tuż przy Rynku. Przez lata pełnił funkcję obiektu biurowo-usługowego i jest rozpoznawalny dzięki swojej owalnej wieży, z której rozpościera się widok na rozległą panoramę Wrocławia i okolic.

W ostatnim czasie około 10 tys. m² powierzchni użytkowej obiektu zostało poddane przebudowie i gruntownemu remontowi. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2024 roku i trwały do maja 2025 roku. W ich efekcie powstał czterogwiazdkowy Focus Hotel Premium Wrocław, który rozpoczął działalność pod koniec lipca 2025 roku.

Dotychczasowe przestrzenie biurowe zamieniły się w nowoczesną bazę hotelową z 87 pokojami. Zmiana funkcji budynku objęła również adaptację części lobby i parteru na potrzeby hotelu, a także stworzenie stylowej restauracji. Owalny kształt części elewacji sprawił, że wiele pokoi zyskało unikalny układ. Hotelowi przyznano standard 4 gwiazdek.

Obiekt przejdzie certyfikację ekologiczną w systemie BREEAM RFO (Refurbishment & Fit-out).

W miejscu dawnego biurowca Wratislavia Tower, tuż przy wrocławskim Rynku, powstał nowy czterogwiazdkowy hotel sieci Focus. Obiekt, zrealizowany w formule design & build przez firmę Neo Świat dla Futureal, oferuje 87 komfortowych pokoi i restaurację.

Kto odpowiadał za projekt architektoniczny?

Projekt architektoniczny przygotowała pracownia 3KTR we współpracy z firmą Neo Świat. Neo Świat było odpowiedzialne nie tylko za jego przygotowanie, ale również opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej funkcji, jak i za realizację robót budowlanych. Zakres objął kompleksową przebudowę konstrukcyjną i instalacyjną, w tym dostosowanie obiektu do nowego układu funkcjonalnego, wymogów przeciwpożarowych, technicznych i hotelowych.

i Autor: materiały prasowe Neo Świat W miejscu dawnego biurowca Wratislavia Tower, tuż przy wrocławskim Rynku, powstał nowy czterogwiazdkowy hotel sieci Focus. Obiekt, zrealizowany w formule design & build przez firmę Neo Świat dla Futureal, oferuje 87 komfortowych pokoi i restaurację.

Potencjał starych budynków

Pan Tomasz Spalik, Business Development Director w Neo Świat, opowiada o potencjale starych budynków, które zmieniają funkcje:

Przebudowy na wzór hotelu Focus we Wratislavia Tower będą coraz częstsze, ponieważ rynek zrozumiał, że wiele ze starszych budynków kryje w sobie potencjał na gruntowne odnowienie lub zmianę funkcji. Może to być jednocześnie zasadne ekonomicznie oraz z korzyścią dla środowiska naturalnego, ponieważ nie burzymy, nie budujemy od nowa.

Wyzwania projektowe i modyfikacje w budynku

Obecność kina w budynku Wratislavia Tower stanowiła istotne wyzwanie projektowe. Zespół projektowy i wykonawczy musiał uwzględnić specjalne wymagania akustyczne, aby zapewnić komfort użytkowania części hotelowej sąsiadującej z kinem, które znajduje się bezpośrednio pod pokojami na najniższej kondygnacji. Zamontowano również centrale wentylacyjne na dachu, dostosowane do obsłużenia zmienionych instalacji.

i Autor: materiały prasowe Neo Świat W miejscu dawnego biurowca Wratislavia Tower, tuż przy wrocławskim Rynku, powstał nowy czterogwiazdkowy hotel sieci Focus. Obiekt, zrealizowany w formule design & build przez firmę Neo Świat dla Futureal, oferuje 87 komfortowych pokoi i restaurację.

Pan Dawid Zugaj, Project Director w Neo Świat, tłumaczy z jakimi wyzwaniami wiązała się realizacja projektu:

Projekt Focus wymagał od nas zupełnie innego podejścia niż przy typowym fit-outcie hotelowym. Ponad roczna obecność na budowie wymagała długofalowego etapowania i planowania prac, które swoim zakresem wyszły znacznie poza same wnętrza. Sala kinowa granicząca z pokojami i kwestia komfortu akustycznego czy potrzeba dostosowania instalacji do nowego układu funkcjonalnego sprawiły, że ta przebudowa trwała dłużej. Ale efekt końcowy oddaje zaangażowanie inwestora, projektantów i wielu wyspecjalizowanych dostawców i ekip wykonawczych, które koordynowaliśmy przez cały proces.

Źródło: Neo Świat

