Dwa wiadukty nad ruchliwą ekspresówką w Katowicach do wyburzenia. Już są utrudnienia

Na jednej z najbardziej obciążonych ruchem dróg w Polsce, czyli ekspresowej S86, między Katowicami i Sosnowcem, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniem i budową dwóch wiaduktów. Z trzech pasów drogę zwężono do dwóch. To inwestycja GDDKiA za 25 milionów złotych. 2 września miało się już rozpocząć wyburzanie wiaduktów i przekierowanie całego ruchu na jedną nitkę, ale tę operację przesunięto o tydzień, na 9 września.

Wyburzanie wiaduktów nad S86 przesunięte na 9 września

O tydzień przesunięto skomplikowaną operację wyburzania dwóch wiaduktów drogowych nad ekspresową S86 w Katowicach. Proces miał się rozpocząć 2 września. Wtedy też miały zostać wdrożone kolejne utrudnienia dla kierowców - czyli przeniesienie całego ruchu na jedną nitkę wiaduktu.

- Zmiana terminu jest wynikiem nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiły wcześniejsze rozpoczęcie robót - powiedział nam Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Na czas trwania tego etapu robót, ruch drogą ekspresową odbywać się miał jezdnią w kierunku Katowic. Wyłączona z użytkowania ma zostać jezdnia w stronę Sosnowca. Kierowcy jadący w obu kierunkach będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu. Wprowadzanie nowej organizacji ruchu zostanie jednak przesunięte na od 6-8 września września (piątek-niedziela) poprzez montaż niezbędnej infrastruktury oraz oznakowania. W ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino zostanie otwarta tymczasowa kładka, a istniejące wiadukty zostaną wyłączone dla ruchu pieszych.

Dla pojazdów poruszających się tranzytem od strony północnej (skrzyżowanie DK91 i S1 na węźle Podwarpie) i południowej (skrzyżowanie S1 i DK86 w Tychach) - zalecane są objazdy poprzez drogę ekspresową S1 oraz drogę krajową nr 94. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez trzy tygodnie.

Na S86 w Katowicach już są utrudnienia. Prace ruszyły

To spora inwestycja za 25 milionów złotych i uciążliwa zarówno dla wykonawców jak i użytkowników drogi ekspresowej S86 w Katowicach. Mowa o dwóch wiaduktach przeznaczonych do przebudowy. W praktyce oznacza to ich wyburzenie i wybudowanie zupełnie nowych konstrukcji. Obecnie już zmieniono organizację ruchu na ruchliwej ekspresówce, co w godzinach szczytu skutkuje sporymi korkami.

Na czym polega przebudowa wiaduktów nad S86?

Jak informuje GDDKiA w Katowicach, przebudowywane obiekty składają się z dwóch niezależnych wiaduktów służących do przeprowadzenia dwujezdniowej ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową nad drogą ekspresową S86 (al. Roździeńskiego) oraz przylegającej kładki technologicznej, na której umieszczono rurociąg.

Nowe wiadukty będą miały niemal identyczne parametry, jak poprzednie obiekty wybudowane w latach 80. XX wieku. Długość wiaduktów wyniesie blisko 85 m, a szerokość pojedynczego obiektu – 14,2 m. Konstrukcję wiaduktu stanowić będzie czteroprzęsłowy układ wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T.

Dlaczego trzeba wyburzyć wiadukty nad S86 w Katowicach?

Konieczność przebudowy wiaduktów spowodowana jest ich złym stanem technicznym i dużym stopniem zużycia konstrukcji.

W 2019 r. podparliśmy wiadukty, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić bezpieczne użytkowanie. Tym zabiegiem udało nam się ograniczyć utrudnienia dla użytkowników S86 i ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Nowe obiekty zapewnią bezawaryjne funkcjonowanie na kolejne dziesięciolecia – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Ile potrwa budowa nowych wiaduktów w Katowicach?

Dopiero po wybudowaniu tymczasowej kładki dla pieszych może się zacząć rozbiórka wiaduktów nad jezdniami S86 oraz budowa w ich miejsce nowych obiektów. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, całość prac powinna zakończyć się w grudniu 2025 roku.

Jak zapewniają przedstawiciele GDDKiA, wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby czas trwania utrudnień był możliwie najkrótszy. Utrudnienia będą mogły trwać w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, a po tym terminie jeszcze maksymalnie przez 60 dni.

Droga ekspresowa S86 - w pierwszej piątce najbardziej obciążonych ruchem dróg w Polsce

Droga ekspresowa S86 to jedna z najkrótszych ekspresówek w Polsce. Liczy ponad sześć kilometrów długości i lezy miedzy Katowicami i Sosnowcem. Zbiera ruch z kilku dróg krajowych, co sprawia, że na tej liczącej po trzy pasy ruchu w każdym kierunku - dwujezdniowej trasie - obciążenie ruchem jest ogromne.

Podczas ostatniego pomiaru ruchu w 2021 roku okazało się, że średnio w ciągu doby przejeżdża tędy 112 736 pojazdów.

