Wrocław: Opóźnienia w strategicznych inwestycjach tramwajowych

Główną barierą dla budowy 1,1-kilometrowego odcinka torów na ul. Borowską okazał się spór o własność gruntu. Kluczowy fragment planowanej trasy ma przebiegać przez parking należący do Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowany tuż przed szpitalem. To strategiczny punkt, bez którego realizacja inwestycji w obecnym kształcie jest niemożliwa. Władze uczelni niechętnie podchodzą do propozycji miasta, wskazując na chroniczny niedobór miejsc postojowych w tej okolicy. Utrata nawet części parkingu byłaby dotkliwa dla pacjentów i personelu.

Projektowanie trwa dłużej z uwagi na bardzo szczegółowe rozmowy z Uniwersytetem Medycznym i szpitalem na temat ingerencji w teren, którym dysponują i odtworzenia w innej lokalizacji miejsc postojowych „zabranych” na potrzeby linii tramwajowej – wyjaśnia Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej we Wrocławiu.

Kiedy będzie gotowa linia do szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu?

Wrocławscy urzędnicy oficjalnie potwierdzili, że pierwotny termin, czyli 2028 rok, jest już nierealny. W nowym, zaktualizowanym harmonogramie jako datę uruchomienia połączenia wskazano rok 2029. Oznacza to co najmniej roczne opóźnienie w realizacji projektu, który ma usprawnić dojazd do jednego z najważniejszych ośrodków medycznych w regionie.

Efekt domina we wrocławskich inwestycjach

Problemy z trasą na Borowską to nie jedyne wyzwanie dla miasta. Wcześniej poinformowano o co najmniej rocznym opóźnieniu w budowie wyczekiwanej linii tramwajowej na Jagodno. Tam z kolei przeszkodą jest brak porozumienia z kolejarzami w kwestii przecięcia torów tramwajowych z linią kolejową.

Projektowanie tramwaju jest zaawansowane, ale jednak zalicza opóźnienie. Przedłużają się bowiem uzgodnienia z PKP dotyczące przecięcia linii tramwajowej z kolejową. Mimo wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury stosownego rozporządzenia, które miało rozwiązać problem, wciąż nie dostaliśmy od PKP wytycznych dla przecięcia torów w poziomie terenu. – tłumaczy Monika Kozłowska-Święconek.

Zgodnie z planem idą jednak działania związane z linią tramwajową Nowe Żerniki, na Klecinę i Maślice. Finał planowany jest na 2028 i 2029 rok.

