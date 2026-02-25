Stacja metra Kabaty do rozbudowy. Znikną „korki” pod ziemią? Jest umowa

Planowana w 2025 roku przebudowa i rozbudowa układu torowego stacji metra A1 Kabaty, Architektura Budownictwo Infrastruktura ARCHBOX Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stacja metro Kabaty przejdzie rozbudowę układu torowego

1. linia metra w Warszawie obsługuje pasażerów już od 1995 r., nic więc dziwnego, że w coraz większym stopniu wymaga modernizacji. W ostatnich latach m.in. unowocześniono system zasilania pociągów, a także dobudowano 3 nowe windy na stacji metra Pole Mokotowskie.

Teraz pora na zapowiadaną od kilku lat rozbudowę układu torowego za (czy też przed) stacją A1 Kabaty. Za projekt inwestycji odpowiada firma Archbox. Powstaną nowe rozjazdy między istniejącymi torami, co da większą swobodę w przestawianiu i obracaniu pociągów. Przykładowo dziś tor nr 1 za stacją jest ślepy i służy jedynie do postoju pociągów, zaś po przebudowie będzie mógł być wykorzystywany do wyjazdu składów na trasę. Tego typu zmian będzie więcej.

Jak podaje miasto, w wyniku inwestycji:

pociągi będą mogły szybciej zawracać za stacją i znów wyjeżdżać na trasę, co powinno usprawnić kursowanie w godzinach szczytu,

pociągi manewrujące przy peronie stacji Kabaty (np. po awarii) po przebudowie będą mogły manewrować już za stacją, nie blokując ruchu innych składów (koniec przymusowych postojów w tunelu),

po uruchomieniu 3. linii metra nowy układ torowy stacji Kabaty pozwoli sprawniej wprowadzać pociągi linii M3 do ruchu (część z nich będzie nocować właśnie na Kabatach).

Według zapowiedzi roboty budowlane mają potrwać 12 miesięcy i będą kosztować 33,7 mln zł. Co ciekawe, inwestycja długo musiała czekać na realizację – choć dokumentacja projektowa była gotowa już w połowie 2023 r., w budżecie ZTM-u brakowało pieniędzy na właściwe roboty budowlane. Udało się je pozyskać dopiero w 2024 r., a później znów sporo czasu zajęło wyłonienie wykonawcy. Ostatecznie została nim firma GÜLERMAK S.A.

– W pierwszym etapie GÜLERMAK przygotuje projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic KEN oraz J. Iwanowa‐Szajnowicza. Po jego zatwierdzeniu zostaną opublikowane szczegółowe informacje o terminach i zmianach – podaje Urząd Miasta.

Jakie utrudnienia podczas przebudowy stacji metra Kabaty?

Jak podaje Urząd Miasta, pasażerowie metra nie będą widzieli toczących się prac, gdyż mają się one odbywać w komorze torów odstawczych zlokalizowanej już za stacją, w kierunku Lasu Kabackiego. Nie podano póki co, czy roboty budowlane będą się wiązać z utrudnieniami pod ziemią, np. utrudnionym kursowaniem składów metra.

Z pewnością jednak należy spodziewać się utrudnień na powierzchni. Plac budowy zajmie głównie pas zieleni między al. Komisji Edukacji Narodowej i pętlą autobusową Metro Kabaty, ale częściowo wejdzie także na samą Al. KEN oraz zlokalizowaną przy nim zatokę autobusową. Szczegóły poznamy zapewne w najbliższych tygodniach.

