Nowe torowisko z korzyścią dla Łodzian

Nowa linia tramwajowa na ul. Broniewskiego ma przede wszystkim zapewnić mieszkańcom Chojen i Dąbrowy sprawniejsze połączenie między osiedlami oraz nowy, bezpośredni dojazd do centrum. To kluczowa zmiana, ponieważ tramwaj będzie kursować wzdłuż jednej z najbardziej obciążonych linii w mieście.

Inwestycja przyniesie ulgę dla około 30 tys. Łodzian, którzy mieszkają na trasie i zamiast stać w korkach, zyskają bezpośrednie, krótsze i wygodne połączenia. Na nowej linii pojawią się niskopodłogowe tramwaje, które zapewnią większy komfort i dostępność dla wszystkich pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Dodatkowo powstaną wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, co znacząco ułatwi przesiadki.

Dobre wiadomości nie tylko dla pasażerów

Skorzystają również piesi i rowerzyści – wzdłuż ulicy pojawią się nowe chodniki i drzewa, a także droga rowerowa, która połączy istniejące odcinki na Rzgowskiej i Rydza-Śmigłego. Kierowcy muszą przygotować się na zmianę – do ich dyspozycji pozostaną dwa pasy ruchu zamiast obecnych trzech.

Kiedy start budowy i jak pojedziemy?

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Broniewskiego (od Rydza-Śmigłego do Rzgowskiej) pojawią się już 1 marca. Prace będą realizowane pod ruchem, co oznacza, że ulica nie zostanie całkowicie zamknięta. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą północną jezdnię Broniewskiego (w stronę Rzgowskiej), gdzie wykonają instalacje podziemne, nową jezdnię i torowisko. W tym czasie ruch w obu kierunkach odbywać się będzie drugą nitką ulicy.

Zamknięta zostanie również większa część ronda Insurekcji Kościuszkowskiej od strony centrum, co uniemożliwi przejazd w stronę ul. Dąbrowskiego. Zmieni się także organizacja ruchu na ul. Rzgowskiej przy „białym” kościele – jadąc od strony Chojen, będzie można pojechać prosto w kierunku placu Niepodległości. Aby ułatwić przejazd w stronę Chojen, przy rondzie Broniewskiego wykonano specjalną zawrotkę, która umożliwi przejazd z Rydza-Śmigłego w ul. Niższą, a następnie do Śląskiej.

