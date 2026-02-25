Nowa hala sportowa i laboratorium CSPSP w Częstochowie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie to marka sama w sobie i kuźnia kadr dla całego kraju. Mimo że jej absolwenci i sportowcy regularnie stają na najwyższych stopniach podium w zawodach krajowych i międzynarodowych, dotychczasowa infrastruktura stanowiła relikt przeszłości. Kadeci ćwiczyli w ciasnej sali gimnastycznej, a specjalistyczne laboratorium ochrony dróg oddechowych było zlokalizowane w zaadaptowanej kotłowni z lat 50., gdzie problemem były zawilgocone ściany i przestarzałe instalacje. Rozpoczęcie budowy to nie kwestia prestiżu, lecz strategiczna konieczność, która podniesie efektywność i bezpieczeństwo szkoleń.

W Częstochowie powstanie ultranowoczesne laboratorium

Fundamentem całego przedsięwzięcia będzie specjalistyczne laboratorium sprzętu Ochrony Układu Oddechowego. To w nim kadeci i funkcjonariusze z jednostek PSP oraz OSP przechodzą cykliczne testy w komorze dymowej, co jest niezbędnym elementem weryfikacji ich sprawności. Nowy obiekt, zlokalizowany na terenie dawnego poligonu wojskowego, zintegruje w jednym miejscu wszystkie potrzebne elementy. Znajdzie się w nim zaawansowana komora dymowa z systemem zadymiania i monitoringu, a także sala próby wysiłkowej z rozbudowaną ścieżką treningową. Całość uzupełni profesjonalna sprężarkownia do napełniania butli powietrzem oraz nowoczesna pracownia przeznaczona do konserwacji i serwisowania ubrań gazoszczelnych. Dzięki tej infrastrukturze CSPSP w Częstochowie będzie dysponować jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków do testowania sprzętu i sprawności w warunkach symulowanego pożaru.

Hala sportowa na miarę mistrzów pożarnictwa

Sprawność fizyczna to fundament służby strażaka. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnej hali sportowej o powierzchni zabudowy ponad 2700 mkw. i wysokości blisko 12 metrów. W jej wnętrzu znajdzie się pełnowymiarowe boisko (20x40 m) do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i siatkówki.

Obiekt zostanie wyposażony w stałe trybuny na 200 widzów, co otworzy drogę do organizacji w Częstochowie zawodów pożarniczych i sportowych o randze ogólnopolskiej. Na piętrze zaplanowano siłownię dla 55 osób, salę fitness oraz zaplecze dla sędziów i trenerów. Co istotne, hala będzie połączona z istniejącym stadionem lekkoatletycznym, tworząc spójny i kompletny kompleks sportowy.

Inwestycja stawia na zrównoważony rozwój

Nowoczesna, dynamiczna bryła budynku została zaprojektowana z myślą o wkomponowaniu jej w krajobraz południowo-zachodniej części miasta. Inwestycja stawia na zrównoważony rozwój – na dachu hali zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, co znacząco obniży koszty eksploatacji. Projektanci zadbali również o pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Budowa przy ul. Sabinowskiej to także okazja do uporządkowania terenu poszpitalnego. W ramach prac zmodernizowana zostanie przestarzała sieć wodno-kanalizacyjna, a po rozbiórce starych budynków powstaną nowe parkingi i droga pożarowa. To krok, który nie tylko podniesie rangę szkoły, ale również poprawi lokalną infrastrukturę.

