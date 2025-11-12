Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Polonia Warszawa z nowym stadionem. Będą 4 trybuny

O modernizacji stadionu Polonii Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6 mówi się już od lat. Mocno już wysłużony obiekt jest w stanie pomieścić ok. 7000 kibiców, co nie odpowiada dzisiejszym oczekiwaniom, podobnie zresztą jak standard obiektu.

W listopadzie 2024 r. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że miasto uzyskało pozwolenie na budowę nowego stadionu Polonii Warszawa oraz obiektów towarzyszących. Rok później, w listopadzie 2025 r., Warszawa poinformowała, że jest 4 chętnych do realizacji inwestycji. To:

konsorcjum Acciona Concesiones z Mostostalem Warszawa,

STRABAG,

Project Development 4,

DORACO.

Budowa I Etapu – obejmującego parking podziemny, halę sportową i Centrum Wsparcia Sportu – ruszy około 14 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwa maksymalnie 28 miesięcy.Następnie realizowany będzie II Etap, czyli budowa trzech trybun stadionu, również w czasie do 28 miesięcy.Zakończeniem przedsięwzięcia będzie III Etap, obejmujący budowę trybuny zachodniej, przewidziany na do 16 miesięcy po zakończeniu poprzedniego etapu.Ostateczny termin realizacji całej inwestycji będzie zależał od wybranej oferty, ponieważ czas wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny

Inwestycja ma już zabezpieczone finansowanie. Wiemy już, że nowy obiekt pomieści ok. 16 tys. kibiców na 4 trybunach, które znajdą się ze wszystkich stron stadionu. Oryginalna, zabytkowa trybuna zostanie zachowana i odświeżona.

Dotychczasowy główny obiekt Ośrodka Polonia zostanie zmodernizowany z zachowaniem historycznej części. Powstaną nowe trybuny okalające boisko ze wszystkich stron, które będą podzielone na strefy: standardową północno-zachodnią, południowo-zachodnią, północną z wydzielonym sektorem kibiców drużyny gości, południową dla najbardziej zagorzałych fanów sportu oraz wschodnią – oryginalną trybunę „Kamienna”

– podaje miasto. W planach jest także wydzielona dwupoziomowa strefa VIP, a w niej strefa cateringowa oraz 22 loże typu skybox. Będą również pomieszczenia dla mediów, szatnie i zaplecze sanitarne. Obok kompleksu powstanie trzypoziomowy parking podziemny na 778 samochodów (od ul. Bonifraterskiej). W dni niemeczowe parking ma funkcjonować jako ogólnodostępny.

Przypomnijmy, że nowy wygląd stadionu Polonii Warszawa zaproponowała pracownia JSK Architekci sp. z o.o., która w 2019 r. zwyciężyła w konkursie architektonicznym. To pracownia odpowiedzialna m.in. za Stadion Narodowy w Warszawie.

Kubatura została domknięta tylko tam, gdzie wymagała tego wprowadzona funkcja – podawało wówczas miasto. – Większa część stadionu pozostaje otwarta, ażurowa, bez parawanowych ścian, przesłaniających spodnią część konstrukcji trybun, otwierając elewacje na przenikającą granice terenu sportowego i parkowego zieleń.

Co ciekawe, zaplanowano też, że teren wokół stadionu będzie ogólnodostępny – zaprojektowano tu nowy plac miejski z fontanną, część terenu zajmie też powiększony pobliski park. Dzięki temu w dni niemeczowe teren wciąż będzie miał coś do zaoferowania mieszkańcom.

i Autor: mat. konkurs. JSK Architekci/ Materiały prasowe Stadion Polonii Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6 przed modernizacją

i Autor: mat. konkurs. JSK Architekci/ Materiały prasowe Wizualizacje nowego stadionu Polonii Warszawa

Będzie też nowa hala sportowa dla koszykarzy oraz Centrum Wsparcia Sportu

Ważnym elementem inwestycji będą dwa zupełnie nowe obiekty. Pierwszy to hala sportowa, której podstawowym przeznaczeniem będą mecze koszykówki żeńskiej i męskiej. To obiekt zaplanowany na ok. 2000 widzów, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w trybunę VIP.

Drugi obiekt to Centrum Wsparcia Sportu z licznymi atrakcjami dla wszystkich mieszkańców i gości. W obiekcie znajdą się m.in.:

ścianka wspinaczkowa sięgająca najwyższej kondygnacji budynku,

kawiarnia,

pub,

muzeum,

sklep kibica,

kasy biletowe,

strefa wypoczynkowa.

Dodatkowo na najwyższej kondygnacji znajdą się pomieszczenia centrum rehabilitacji i fizykoterapii.

Jak podaje serwis stadiony.net, szacowany koszt realizacji całego kompleksu to ok. 500 mln zł. Ponieważ jednak kompleks ma powstać w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, koszty budowy pokryje prywatna firma współpracująca z miastem, w zamian za co będzie zarządzać kompleksem przez 20 lat, czerpiąc z niego zyski.

Najpierw nowe obiekty, potem stadion, czyli kolejność budowy

Jak podaje miasto, inwestycja zrealizowana zostanie w 3 etapach. Kolejność budowy ma być następująca:

najpierw budowa nowych obiektów wraz z parkingiem podziemnym,

następnie modernizacja stadionu z budową 3 nowych trybun,

w ostatnim etapie nastąpi modernizacja trybuny zachodniej wraz z otoczeniem.

Na ten moment nie jest znany termin rozpoczęcia ani zakończenia budowy, jednak podpisanie umowy z wykonawcą możliwe jest już w 2026 r. Według pierwotnych planów inwestycja miała być realizowana w latach 2018–2024.

Przejdź do galerii: Wizualizacje nowego stadionu Polonii Warszawa