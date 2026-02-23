Spółka była już obecna w regionie Dolnego Śląska, jako inwestor Bielany Business Point pod Wrocławiem, ale teraz będą to jej pierwsze realizacje mieszkaniowe w granicach miasta i o wyraźnie śródmiejskim charakterze. Wrocławski projekt kontynuuje modelu działania z Krakowa zakładający projektowanie w dialogu z kontekstem miejsca, z wyraźną strukturą urbanistyczną oraz aktywnymi parterami usługowymi.

Mieszkania z Odrą za oknem

Jednym z przygotowywanych projektów jest koncepcja zagospodarowania terenu dawnej stoczni remontowej przy ul. Michalczyka 15 nad Odrą. To ponad 2,5-hektarowy obszar poprzemysłowy, który dziś pozostaje niedostępny i w dużej mierze niewykorzystany. Proponowana inwestycja mogłaby uporządkować ten fragment miasta, nadając funkcje mieszkaniowe i usługowe oraz otwierając teren na rzekę.

Koncepcja przewiduje realizację około 400 mieszkań w budynkach o zróżnicowanej wysokości z parterami usługowymi. Istotnym elementem projektu jest rewitalizacja istniejącej hali przemysłowej z lat 70., która po adaptacji mogłaby pełnić funkcje gastronomiczne i rekreacyjne.

Inwestycja będzie włączona w system nadodrzańskich tras spacerowych. Zaplanowano też znaczący udział zieleni, w tym nowe nasadzenia drzew i rozwiązania retencyjne. Projekt znajduje się obecnie na etapie postępowań administracyjnych i konsultacyjnych, a jego realizacja uzależniona jest od decyzji Rady Miasta.

Kurkowa - domknięcie miejskiego kwartału

Jest to propozycja zabudowy pustej przestrzeni w zabudowie kwartału pomiędzy ulicami Kurkową, Ptasią i Sroczą, zlokalizowana w obrębie Nadodrza. Teren ten przez lata pozostawał zdegradowany po wyburzonych obiektach. Dziś także częściowo niezagospodarowany tworzy mozaikę historycznej i współczesnej zabudowy z pustymi plamami po dawnych kamienicach. Planowana inwestycja ma szansę uporządkować przestrzeń i udostępnić ją w nowej, spójnej formie.

Projekt zakłada realizację zespołu budynków wielorodzinnych z dwupoziomowymi garażami podziemnymi oraz rozbudowanymi funkcjami usługowymi w parterach. Łącznie planowanych jest 150 mieszkań i 7 lokali usługowych. Architektura będzie nawiązywać do historycznego układu urbanistycznego poprzez podział brył i zróżnicowanie elewacji, przy zachowaniu współczesnego charakteru zabudowy.

W ramach inwestycji przewidziano remont i adaptację jednej z istniejących kamienic, która zostanie włączona w nową zabudowę. Partery budynków mają pełnić aktywną funkcję miejską: planowane są tutaj m.in. lokale gastronomiczne oraz duże przestrzenie usługowe.

Projekt jest gotowy i znajduje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

