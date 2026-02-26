Teatr Wielki w Łodzi przejdzie modernizację za blisko 50 mln zł

Rozpoczyna się kompleksowa modernizacja zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi. Projekt „Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" o łącznej wartości blisko 48,5 mln zł zakłada gruntowną przemianę zarówno samego budynku, jak i jego oferty programowej. Inwestycja jest możliwa dzięki potężnemu wsparciu finansowemu – ponad 31,2 mln zł pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Kluczową rolę odegrał również samorząd województwa, który przekazał 8,5 mln zł, zapewniając wkład własny.

2 miliardy złotych dla Warszawy! Będą pieniądze na wielkie inwestycje

Łódzka opera zmieni się od piwnicy aż po scenę

Zakres prac budowlanych jest imponujący i obejmie cały budynek, od podziemi po elewację. Jednym z największych wyzwań będzie wymiana desek na głównej scenie.

– To, bagatela, dwa tysiące osiemset metrów kwadratowych powierzchni. I spore wyzwanie logistyczne, bo będziemy musieli wymieniać drewniane pokrycie sceny w przerwach między sezonami – mówi Jerzy Nalej, specjalista do spraw inwestycji w Teatrze Wielkim.

Oprócz sceny, modernizacja obejmie m.in. remont elewacji, wymianę okien, przebudowę wejść w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację systemu centralnego ogrzewania i ochrony przeciwpożarowej.

Technologiczny skok w XXI wiek

Inwestycja wprowadzi łódzką operę na najwyższy europejski poziom technologiczny. Obie sceny – główna i kameralna – zostaną wyposażone w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED. Zakupiona zostanie także cyfrowa konsoleta audio i mobilny system nagłośnieniowy. Przełomową zmianą dla widzów będzie montaż ekranu do wyświetlania napisów nad sceną główną. To rozwiązanie pozwoli obcojęzycznym turystom na pełne zrozumienie libretta, a polskiej publiczności zapewni komfort śledzenia tłumaczeń.

Teatr ma być dostępny dla wszystkich

Jednym z filarów projektu jest uczynienie teatru miejscem w pełni inkluzywnym. W budynku pojawią się pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, plan tyflograficzny z alfabetem Braille'a oraz specjalny pokój wyciszeń dla osób z nadwrażliwością sensoryczną.

Kluczowym elementem jest także rozbudowa oferty edukacyjnej. Dotychczas niewykorzystywane piwnice zostaną przekształcone w nowoczesne centrum z salami warsztatowymi i profesjonalnym studiem nagraniowym.

– Nieskromnie powiem, że te działania, zwłaszcza remont piwnic, trochę wywołała edukacja. Z racji tego, że nasze warsztaty i zajęcia cieszą się dużą popularnością i ciągle są do nich długie kolejki, marudziliśmy, że brakuje nam miejsca – przyznaje Iwona Marchewka, kierowniczka działu edukacji TW.

Nowe przestrzenie pozwolą rozszerzyć ofertę o warsztaty wokalno-aktorskie, studio operowe dla młodzieży czy zajęcia z muzykoterapii dla seniorów. Teatr planuje także wyjazdowe spektakle w regionie, aby dotrzeć do dzieci, które nie mogą przyjechać do Łodzi.

Projekt ma również wymiar międzynarodowy. Partnerem zagranicznym instytucji został Teatr Opery i Baletu w Tiranie. Współpraca z albańską sceną zakłada wymianę doświadczeń, a jej zwieńczeniem będzie wspólna produkcja na inaugurację sezonu 2028/2029. Inwestycja to nie tylko budynki i sprzęt, ale także ludzie – 450 pracowników teatru przejdzie 28 specjalistycznych szkoleń.

