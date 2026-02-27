Zielona Góra z gigantycznym budżetem na sport

Władze Zielonej Góry ogłosiły kompleksowy program inwestycyjny, który ma na celu rewolucję w lokalnym sporcie. Budżet przekraczający 146 mln zł zostanie przeznaczony na wielotorowy rozwój – od wsparcia najmłodszych adeptów, przez budowę nowoczesnych obiektów, aż po wdrożenie zaawansowanych technologii we współpracy ze światem nauki. To sygnał, że miasto traktuje sport nie jako wydatek, ale jako strategiczną inwestycję w kapitał ludzki i jakość życia mieszkańców.

Fundamentem nowej strategii jest bezpośrednie wsparcie dla organizacji sportowych. Jak poinformował prezydent Marcin Pabierowski, ponad 4 mln zł trafi do 71 klubów zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży.

- Dofinansowanie dotyczy w sumie 71 klubów sportowych, które uzyskały wsparcie miasta, przechodząc pozytywnie procedurę wniosków - zaznaczył Pabierowski.

Dodatkowo, mniejsze inicjatywy mogą liczyć na finansowanie w ramach tzw. małych grantów do 10 tys. zł. System uzupełniają środki na stypendia (100 tys. zł) oraz nagrody za wybitne osiągnięcia (400 tys. zł), co tworzy spójny ekosystem motywacyjny dla sportowców na każdym etapie kariery.

Infrastrukturalna ofensywa i powrót do korzeni

Główna część budżetu, czyli ponad 140 mln zł, zasili projekty infrastrukturalne. W planach jest budowa nowych hal sportowych oraz modernizacja istniejących obiektów, w tym popularnych „Orlików”. Miasto z niecierpliwością oczekuje również na rozstrzygnięcie ministerialnego konkursu, który może zapewnić środki na modernizację stadionu lekkoatletycznego.

Szczególne znaczenie dla tożsamości miasta ma inwestycja w sport żużlowy. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, w dzielnicy Zawada powstanie minitor żużlowy.

Jacek Frątczak, przewodniczący komisji sportu, podkreślił, że wbrew stereotypom, grupa młodych adeptów żużla liczy już kilkadziesiąt osób, co dowodzi ogromnego zainteresowania tą dyscypliną i uzasadnia budowę obiektu.

W Zielonej Górze ma powstać Centrum Inteligentnych Technologii

Najbardziej innowacyjnym elementem strategii jest powołanie Centrum Inteligentnych Technologii w Sporcie i Rekreacji. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim ma na celu transfer wiedzy naukowej bezpośrednio do świata sportu.

Jak wyjaśnia Karol Dąbrowski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, celem jest wykorzystanie nowoczesnych metod pomiaru i analizy do optymalizacji treningu oraz prewencji urazów.

- Najpierw chcemy przetestować pewne rozwiązania na zawodowcach, żeby potem móc je wdrożyć u dzieci i sportowców amatorów. Chodzi o to, żeby nasi sportowcy grali jeszcze lepiej, ale też żeby byli zdrowi - tłumaczy Dąbrowski.

Takie podejście wpisuje się w szerszy trend miast, które inwestując w jakość życia i kapitał ludzki, stają się bardziej atrakcyjne dla talentów i biznesu. Rozwój kapitału społecznego jest kluczowy w regionach o rosnącym znaczeniu gospodarczym, do których należy województwo lubuskie, które zyskuje na znaczeniu jako hub logistyczny i produkcyjny.

Szczegóły tych inicjatyw będą głównym tematem drugiej edycji Zielonogórskiego Forum Sportu.

