Modernizacja Parku Wodnego w Ełku. Kiedy finisz?

Zapowiadana od kilku lat modernizacja Parku Wodnego w Ełku wreszcie staje się rzeczywistością. To pierwszy tak duży remont obiektu, który nie tylko podniesie jego standard, ale także wzbogaci go o nowe atrakcje. Przypomnijmy, że dziś jest to jeden z największych parków wodnych w regionie, oferujący gościom m.in. kompleks basenów (w tym basen dla dzieci) oraz sauny suche i parowe, grotę lodową, łóżka z hydromasażami i jacuzzi.

Przez pewien czas losy inwestycji były niepewne, gdyż obie oferty złożone w zorganizowanym w 2024 r. przetargu okazały się znacznie droższe, niż zakładało miasto. Podczas gdy urzędnicy odłożyli na inwestycję kwotę 31,1 mln zł (w tym blisko 28 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu), potencjalni wykonawcy żądali od blisko 40 do blisko 56 mln zł.

Ostatecznie miejscy radni zdecydowali się dopłacić blisko 9 mln zł i wybrali najtańszą z ofert. 12 grudnia 2024 r. poinformowano o podpisaniu umowy z wykonawcą – firmą Transcom sp. z o.o. z Katowic. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 39,87 mln zł, zaś na jej realizację przeznaczono 730 dni, czyli dokładnie 2 lata. Oznacza to, że zakończenie prac nastąpi w grudniu 2026 r. Na czas prac pływalnię trzeba było oczywiście zamknąć, co nastąpiło z początkiem czerwca 2025 r.

– Kryteria wyboru obejmowały cenę oraz okres gwarancyjny, co pozwoliło firmie Transcom sp. z o.o. zdobyć maksymalną liczbę punktów i wygrać przetarg. Firma Transcom sp. z o.o. posiada ponad 25 lat doświadczenia i zrealizowała wiele projektów w branży basenowej

– podaje miasto.

Przypomnijmy, że pływalnia w Ełku działa od 1999 r., zaś od 2008 r., już rozbudowana, jako Park Wodny w Ełku. Do tej pory nigdy nie była całościowo modernizowana, przechodziła jedynie doraźne remonty. Jak informuje Urząd Miasta:

W czasie zamknięcia Parku Wodnego posiadacze kart Aktywny Ełk mogą nadal korzystać z innych obiektów MOSiR: kortów tenisowych przy ul. Parkowej i Piłsudskiego, lodowiska, sauny oraz siłowni w hali sportowej

Jaki będzie Park Wodny w Ełku po modernizacji?

Jak informuje miasto, zmodernizowany Park Wodny w Ełku będzie większy, nowocześniejszy i bardziej efektywny energetycznie. Zaplanowano m.in. wymianę wszystkich instalacji, termomodernizację, a także odświeżenie wyglądu zarówno samego budynku, jak i jego otoczenia. W wyniku przeprowadzonych prac budynek ma także zużywać mniej energii elektrycznej i cieplnej.

Sam budynek ma zostać rozbudowany. Planowane zadania w ramach modernizacji to m.in.:

przebudowa istniejącego „lewego skrzydła” w kondygnacji przyziemia na zespoły szatniowo-sanitarne dla boisk zewnętrznych,

przebudowa strefy wejścia, oraz istniejących pomieszczeń „lewego skrzydła” parteru, na saunarium z węzłem szatniowo-sanitarnym,

przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych parteru,

rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem rekreacyjnym i brodzikiem, nową strefę hamowni i nowe zjeżdżalnie, przebudowa czerpni,

rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem do nauki pływania, magazyn basenowy,

zabudowa 3 wanien jacuzzi,

zabudowa strefy gastronomicznej,

przebudowa pomieszczeń piętra na pomieszczenia administracyjne.

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za przeprowadzenie robót budowlanych, ale także zaprojektowanie nowego obiektu i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie modernizacji Parku Wodnego.

