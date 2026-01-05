Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa linia kolejowa łącząca Gdańsk Śródmieście z węzłem Kowale powstanie w ramach projektu PKM Południe. Gdańsk i województwo Pomorskie wspólnie sfinansują etap prac projektowych. 17 grudnia 2024 r. podpisano kluczową umowę z projektantem. Od tego momentu konsorcjum fim Infra Centrum Doradztwa, Mosty Gdańsk i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu ma 36 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W marcu 2025 r. poinformowano, że dla inwestycji uzyskano decyzję środowiskową, czyli jeden z kluczowych dokumentów niezbędnych do budowy. Według zapowiedzi budowa ruszy pod koniec 2027 r.

Z kolei we wrześniu 2025 r. ogłoszono przetarg na tzw. masterplan, czyli koncepcję rozwoju terenów wokół przyszłej linii kolejowej. Chodzi o takie zaplanowanie tych obszarów – już dziś zamieszkałych przez ponad 130 tys. osób – żeby maksymalnie wykorzystać potencjał nowych przystanków kolejowych i wygodnych podróży, jakie umożliwią.

11 grudnia 2025 r. ogłoszono, że masterplan wykona za 2,6 mln zł polsko-holenderskie konsorcjum A2P2 + KCAP B.V. Na wykonanie zadania fachowcy otrzymają 18 miesięcy. Główne założenia to gęsta zabudowa obszarów bezpośrednio przy nowych przystankach kolejowych (plus ich integracja z autobusami) oraz tworzenie obszarów o zróżnicowanych funkcjach (mieszkania, usługi itd.), gdzie mieszkańcy mają wszystko w zasięgu ręki. Szczegóły zwycięzca przetargu wypracuje m.in. w toku konsultacji społecznych.

– Celem projektu PKM Południe jest stworzenie nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym, komplementarnego i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi formami komunikacji zbiorowej – informuje miejska spółka Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – Już za kilka lat PKM Południe ma stać się realną alternatywą dla transportu indywidualnego, poprzez budowę nowej infrastruktury kolejowej pozwalającej na włączenie do istniejącej osi komunikacyjnej Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk kolejnych terenów położonych w południowych dzielnicach Miasta Gdańska.

PKM Południe – trasa. Którędy pobiegnie nowa linia kolejowa w Gdańsku?

Pierwszy etap inwestycji PKM Południe obejmie budowę linii kolejowej nr 250 łączącej stację Gdańsk Śródmieście oraz węzeł Kowale. W pełni zelektryfikowana linia będzie mieć 7 km długości i dwa tory. Zaplanowano 6 przystanków. Trasę można zobaczyć na poniższej mapie. Na końcu odcinka miejskiego linii zaplanowano parking P+R oraz integrację kolei z innymi środkami transportu zbiorowego.

i Autor: PKM S.A/ Materiały prasowe PKM PKM Południe – mapa Link: Kliknij, aby powiększyć

Warto dodać, że wraz z inwestycją kolejową zrealizowane zostaną dwie powiązane inwestycje drogowe:

budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską,

budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale.

Projekty dla tych inwestycji powstaną razem z projektem linii kolejowej, a realizacja wszystkich trzech zadań będzie się toczyć równocześnie.

PKM Południe – przystanki. Część znajdzie się pod ziemią lub w wykopie

W ramach realizowanego obecnie etapu projektu PKM Południe zaplanowano budowę 6 nowych przystanków. Zaczynając od stacji Gdańsk Śródmieście, otrzymuje się następującą listę przystanków:

Gdańsk Trakt św. Wojciecha – przystanek na estakadzie,

Gdańsk Madalińskiego – przystanek na estakadzie,

Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska – przystanek podziemny,

Gdańsk Niepołomicka – przystanek w wykopie,

Gdańsk Wielkopolska – przystanek w wykopie,

Gdańsk Kowale – przystanek podziemny.

Wszystkie przystanki mają być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami dzięki rozwiązaniom takim jak windy, schody ruchome, odpowiednia szerokość wejść itp. Przystanki będą też powiązane z okolicznymi ciągami pieszymi. W okolicach przystanków powstaną nowe place, posadzona zostanie też zieleń.

– Prezentowane przystanki, ich lokalizacje i nazwy są wyłącznie propozycją (...). Zaproponowane przez projektantów przystanki to na tę chwilę optymalne ich lokalizacje wynikające z dostępnej rezerwy terenowej oraz położenia pobliskich osiedli mieszkaniowych, których mieszkańcom poszczególne przystanki mają służyć – tłumaczy spółka PKM S.A.

PKM Południe – mapa. Tak rozwinie się Pomorska Kolej Metropolitalna

Poniżej można zobaczyć mapę PKM Południe, a dokładniej mapę planowanego rozwoju infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, powiązanego z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego.

– Linia PKM Południe na odcinku aglomeracyjnym ma być przedłużeniem obecnej linii SKM od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do Kowal. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po wybudowaniu PKM Południe pociągi kończące teraz bieg na Śródmieściu będą jeździły aż do Kowal. A to oznacza na całej trasie od Gdyni do Kowal częstotliwość pociągów odpowiadającą aktualnemu rozkładowi jazdy na linii SKM (obecnie jest to co 7,5 minuty) – informuje spółka PKM S.A.

PKM Południe – kiedy inwestycja będzie gotowa?

Obecnie nie podano jeszcze ostatecznych terminów realizacji projektu PKM Południe, gdyż trwają dopiero prace przygotowawcze, projektowe, starania o środki unijne itd. Wstępnie miasto zakłada rozpoczęcie budowy pod koniec 2027 r. Na samą budowę przewiduje się ok. 2 lat.

