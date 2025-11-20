Łomża ma już obwodnicę, teraz wrócą do niej też pociągi. Trwa inwestycja kolejowa

Budują linię kolejową do Łomży

Jak informują Polskie Linie Kolejowe, linia do Łomży jest budowana praktycznie od nowa.

Na trasie Łomża – Śniadowo powstają nowe tory, nowoczesne perony i zaawansowane systemy sterowania ruchem. Najbardziej zaawansowane prace widać na przystankach Konarzyce i Koziki, gdzie wznoszą się już konstrukcje stumetrowych peronów. Będą one wyposażone w elementy małej architektury, energooszczędne oświetlenie LED i czytelne oznakowanie, a także w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Stacja Łomża po nowemu

Również na stacji w Łomży powstają dwa nowe perony o długości 250 metrów, które obsłużą zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Trwają także prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ul. Piłsudskiego.

Ciekawostką jest nowy przystanek Śniadowo – Stara Stacja, który powstaje w sąsiedztwie miejscowości Śniadowo, a także budowa kilometrowej łącznicy, która umożliwi pociągom jadącym od strony Łap bezpośredni wjazd do Łomży.

Zakończenie inwestycji ma nastąpić do roku 2029, jednak pierwsze pociągi zaczną tu jeździć jeszcze w trakcie prac – w 2026 roku.

Inwestycję na zlecenie PKP PLK realizuje spółka ZUE.

Z Łomży do Białegostoku w 1 godzinę i 35 minut

Dzięki inwestycji, pociągi między Łomżą a Łapami będą mogły osiągać prędkość od 80 do 120 km/h, a podróż z Łomży do Białegostoku zajmie około 1 godziny i 35 minut.

Całkowity budżet projektu wynosi 367 mln zł brutto. Inwestycja jest realizowana we współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego, który pokrywa 15 proc. kosztów.

Program Kolej+ ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i eliminację wykluczenia transportowego w wielu regionach Polski.

