Tramwaj przez Klecinę we Wrocławiu. Mieszkańcy wybrali trasę. Kiedy budowa?

Tramwaj przez Klecinę we Wrocławiu. Jaka trasa?

18 listopada 2025 r. Urząd Miasta we Wrocławiu poinformował o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie planowanego przedłużenia tramwaju na Klecinę.

Konsultacje tramwaju przez Klecinę cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie zebraliśmy 3302 opinie przez e-formularz, a w trzech spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 200 mieszkanek i mieszkańców. Otrzymaliśmy także stanowiska rad osiedli z Kleciny i Krzyków-Partynic . Dziękujemy każdemu za udział!

– mówi Krzysztof Ziental, kierownik Działu Rozwoju Osiedli i Partycypacji w Wydziale Partycypacji Społecznej UMW.

Jak wynika z konsultacji, mieszkańcy chcą, by nowa trasa tramwajowa zaczynała się na ulicy Przyjaźni między obecnymi przystankami "Braterska" a "Sąsiedzka". Następnie pobiegnie nowym mostem nad Ślęzą i ruszy w głąb Kleciny, żeby zakończyć się na pętli na Oporowie przy ul. Kupieckiej (na wysokości skrzyżowania z Karmelkową i Giełdową). To korytarz, który w MPZP zarezerwowano pod planowaną trasę już dawno temu.

i Autor: UM Wrocław/ Materiały prasowe

Nowy most nad Ślęzą także dla samochodów

Kluczowym elementem nowej trasy tramwajowej będzie nowy most nad Ślęzą. Pierwotne plany miasta zakładały, że będzie on służył wyłącznie tramwajom, rowerzystom i pieszym. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, w przeważającej większości (80%) opowiedzieli się jednak za tym, aby mostem mogły przejeżdżać także samochody.

Mieszkańcy wskazywali, że to zgodne z planem miejscowym, a obecny układ komunikacyjny nie jest w stanie udźwignąć ruchu generowanego przez zabudowę mieszkaniową. (...) Wszystkie szczegółowe opinie – m.in. dotyczące lokalizacji przystanków, przebiegu torowiska czy organizacji ruchu – trafią teraz do projektantów, którzy będą pracować nad szczegółową dokumentacją

– podaje Urząd Miasta.

Prace projektowe zakończą się w II kwartale 2027 r. i będą kosztować ponad 2,4 mln zł. Po ich zakończeniu możliwa będzie realizacja nowej trasy tramwajowej przez Klecinę. Wybrany wariant jest droższy niż drugi proponowany (szyny biegnące przez tereny zielone wzdłuż rzeki), jednak tańszy w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca, gdyż przewiduje się, że wybrany do realizacji wariant przyciągnie większą liczbę podróżnych.

