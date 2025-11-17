Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj do Wilanowa. Jest umowa na projekt przedłużenia

Tramwaj do Wilanowa to inwestycja, która wciąż budzi w mieszkańcach stolicy silne emocje. Choć samą trasę tramwajową – z dużym opóźnieniem – otwarto 29 października 2024 r., drogowa część inwestycji (drogi, chodniki itd.) potrwa niemal do końca 2025 r.

17 listopada 2025 r. miasto poinformowało, że podpisano umowę z firmą Morelia Investments, która przygotuje projekt potencjalnego przedłużenia trasy i uzyska wszelkie pozwolenia. Chodzi o wydłużenie trasy (dziś kończącej się przy skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego) w głąb Miasteczka Wilanów, aż do ul. Uprawnej. Projekt wraz z kompletem wymaganych pozwoleń ma być gotowy w IV kwartale 2028 r. Jak podały Tramwaje Warszawskie:

Nowy odcinek torowiska – o długości ok. 0,5 km – jest przewidziany w pasie dzielącym al. Rzeczypospolitej. Przed planowanym skrzyżowaniem z ul. Uprawną przewidziano terminal końcowy z rozjazdami, torem postojowym i przystankiem tramwajowym.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa planowanego przedłużenia trasy tramwaju do Wilanowa w Warszawie do ul. Uprawnej

Warto podkreślić, że inwestycja nie ma na razie daty realizacji. Miasto chce jedynie zapewnić sobie możliwość wydłużenia trasy w przyszłości, jeśli się na to zdecyduje. A trzeba tę możliwość zapewnić teraz, gdyż deweloper Morelia Investments, planujący budowę obiektu handlowego Wilanów Park, zamierza przedłużyć al. Rzeczypospolitej oraz ul. Uprawną. Wilanów Park będzie pierwszym takim obiektem w dzielnicy, zlokalizowanym na skraju Miasteczka Wilanów, w kwartale ulic Przyczółkowej, Karuzela, Alei Rzeczpospolitej i Uprawnej. Miejskie władze nakazały więc spółce, żeby przy okazji realizacji własnych planów pozostawiła rezerwę pod przyszły tramwaj i go zaprojektowała.

Pogłoski były już wiele miesięcy temu. Burmistrz wprowadził w błąd

Warto przypomnieć, że w lutym 2025 r. nieoczekiwanie pojawiła się informacja, jakoby jeszcze w tym roku miał ruszyć etap projektowy przedłużenia tramwaju do Wilanowa na południe. Informacji tej nie podał jednak Urząd Miasta ani nawet urząd dzielnicy, tylko burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski na Facebooku. Jak napisał w lutym burmistrz, jeszcze w 2025 r. „rozpocznie się projektowanie przedłużenia trasy tramwajowej do POW” (Południowej Obwodnicy Warszawy).

Jest już podpisana umowa z inwestorem centrum handlowego (pomiędzy Uprawną a POW) na projektowanie trasy tramwajowej. Inwestor wybuduje al. RP pomiędzy Branickiego i POW oraz Uprawną

– napisał burmistrz Wilanowa w odpowiedzi na pytania jednej z mieszkanek.

Tym samym burmistrz dzielnicy (zapewne niecelowo) wprowadził opinię publiczną w błąd, gdyż umowa miała dopiero zostać podpisana. Co więcej, nie chodziło o przedłużenie trasy tramwajowej aż do Południowej Obwodnicy, tylko nieco bliżej, do ul. Uprawnej.

Koncepcja przedłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie nie jest nowa. Już w 2019 r., na etapie przygotowania dokumentacji projektowej dla głównego odcinka trasy, kończącego się terminalem przy ul. Branickiego, rozważana była taka możliwość. Od początku warunkiem była jednak partycypacja dewelopera w projekcie – przypominają Tramwaje Warszawskie.

Tramwaj do POW może powstać, ale nieprędko

Wielu osobom koncepcja przedłużenia tramwaju do Południowej Obwodnicy może wydać się nowa i zaskakująca, ale tak naprawdę jest to powrót do koncepcji sprzed ponad dekady. Dziś tramwaj do Wilanowa kończy się przy skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego, ale pierwotnie miał docierać znacznie dalej – aż za obwodnicę. Planowano pętlę przy ul. Pałacowej (powstał nawet wiadukt, pod którym miałyby kursować tramwaje), a także dodatkową odnogę trasy w ul. Branickiego. Później jednak plany stopniowo okrajano. Ostatecznie tramwaj do Wilanowa nie dojeżdża nawet do obwodnicy, a zamiast pętli ma zwykły kraniec obsługiwany przez pojazdy dwukierunkowe.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Tak trasa tramwajowa do Wilanowa wyglądała w koncepcji z 2017 r. Jak widać, nie było już odcinka za obwodnicą, ale wciąż planowano dociągnięcie trasy do POW oraz odnogę w ul. Branickiego.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy trasa tramwajowa do Wilanowa faktycznie doczeka się przedłużenia na południe oraz co z odnogą w ul. Branickiego. Na tę ostatnią pozostawiono co prawda dość miejsca, ale o planach budowy nikt nie mówi. W zaprezentowanym w 2023 r. projekcie studium, określającym kierunki rozwoju miasta, widać planowane przedłużenie do POW, ale odnogi już nie. To samo zakłada projekt kolejnego miejskiego dokumentu planistycznego – planu ogólnego. Na ten moment są to jednak jedynie odległe wizje, które niekoniecznie muszą zostać zrealizowane.

