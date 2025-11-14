Węzeł Myślenice na zakopiance coraz bliżej. Na razie rusza frezowanie i układanie nawierzchni

Spis treści
Od poniedziałku zmiany na zakopiance
Jak informuje GDDKiA w poniedziałek, czyli 17 listopada, zacznie się frezowanie i układanie nowej nawierzchni na około 600 m odcinku zakopianki w Myślenicach, na jezdni w kierunku Krakowa.
Prace będą prowadzone w związku z budową węzła na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego. Dlatego też od poniedziałku rano (8.00) do czwartku wieczorem (20.00) ruch w Myślenicach będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku (po jezdni, którą zwykle samochody jadą w kierunku Zakopanego.
Podobne utrudnienia będą w kolejnym tygodniu.
Od poniedziałku rano (24 listopada) do czwartku wieczorem (27 listopada) będziemy ściągać starą i układać nową nawierzchnię na jezdni prowadzącej w kierunku Zakopanego. Wówczas ruch zostanie poprowadzony drugą jezdnią, po jednym pasie w każdym kierunku informuje Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.
Węzeł Myślenice na zakopiance
Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wiosną 2024 roku. To inwestycja, która ma potrwać do końca 2025 roku. Kosztuje prawie 56 mln zł a realizuje ją firma Banimex.
Dzięki budowie węzła zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna, która dziś kieruje ruchem na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego. Powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na zakopiankę. Likwidacja świateł zdecydowanie poprawi płynność i bezpieczeństwo w tym miejscu.
Nowa kładka w rejonie Cmentarza Żydowskiego
Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie Cmentarza Żydowskiego.
- Dzięki temu będziemy mogli zlikwidować dotychczasowe przejście, a mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przekraczać zakopiankę – podkreśla Kacper Michna.