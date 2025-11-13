Zbudują nowe stanowisko przeładunkowe

Naftoport, strategiczna spółka z Grupy Kapitałowej PERN S.A., oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) zawarli umowę z firmą DORACO, generalnym wykonawcą, na budowę szóstego stanowiska przeładunkowego "W" w gdańskim Naftoporcie. Inwestycja o wartości 455 mln zł netto, z czego Naftoport pokryje ok. 239 mln zł, a ZMPG ok. 216 mln zł, to kolejny krok w umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski i dywersyfikacji dostaw surowców. Planowane zakończenie prac i rozpoczęcie przeładunków to druga połowa 2028 roku.

Naftoport zwiększy swoje możliwości przeładunkowe

Nowe stanowisko "W" to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na import ropy naftowej i produktów ropopochodnych drogą morską. Dzięki niemu Naftoport zwiększy swoje możliwości operacyjne i przepustowość do 49 mln ton rocznie. Inwestycja obejmuje budowę nowego nabrzeża, estakad rurowych, dróg dojazdowych oraz systemów zabezpieczeń środowiskowych. Co istotne, będzie to drugie stanowisko w Naftoporcie przystosowane do obsługi największych tankowców świata – VLCC (Very Large Crude Carrier). Zdolność przeładunkowa nowego obiektu wyniesie około 9 mln ton rocznie, umożliwiając obsługę czterech dużych zbiornikowców jednocześnie.

Terminal, który już dziś stanowi kluczowy element infrastruktury energetycznej kraju, zwiększy swoje możliwości przeładunkowe. Tych dodatkowych zdolności potrzebujemy, szczególnie w kontekście wydarzeń sprzed trzech lat – wojny w Ukrainie i odcięcia dostaw surowców ze wschodu – podkreślił podczas uroczystego podpisania umowy Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Inwestycja wzmocni pozycję Portu Gdańsk

Inwestycja w Naftoport to nie tylko zwiększenie możliwości przeładunkowych, ale także wzmocnienie pozycji Portu Gdańsk jako kluczowego centrum energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego. Jak zaznaczyła Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, budowa stanowiska "W" to inwestycja, która umacnia Polskę jako niezależne i bezpieczne państwo. Zapewni dywersyfikację dostaw surowców, zwiększy naszą odporność na zawirowania geopolityczne i wzmocni rolę Portu Gdańsk jako energetycznego serca regionu Morza Bałtyckiego.

Rozbudowa Naftoportu to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski

Firma DORACO, generalny wykonawca inwestycji, ma duże doświadczenie w realizacji projektów hydrotechnicznych i infrastrukturalnych. Angelika Cieślowska, prezes zarządu DORACO, mówiła, że budując infrastrukturę dla Naftoportu, która uniezależnia Polskę od zewnętrznych dostaw, jednocześnie wzmacniamy lokalny łańcuch dostaw, oparty na polskich firmach, myśli inżynieryjnej i krajowych podwykonawcach.

Rozbudowa Naftoportu to strategiczna inwestycja, która ma realny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i jej pozycję na arenie międzynarodowej.

