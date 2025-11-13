MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na Warszawskim Dworcu Centralnym od 8 listopada nie słychać przejeżdżających pociągów. Perony opustoszały. Jak podały Polskie Linie Kolejowe – obiekt przechodzi remont.

Co konkretnie jest remontowane i na czym polegają prace na Dworcu Centralnym w Warszawie?

Powodem niedogodności, przez które pasażerowie nie mogą odjeżdżać ani wysiadać na peronach Warszawy Centralnej są prace modernizacyjne – budowa nowych rozjazdów oraz wymiana systemu sterowania ruchem kolejowym. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość stacji.

Jesteśmy na półmetku budowy trapezu – układu czterech dodatkowych rozjazdów – oraz wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym. To ważny etap modernizacji, który pozwoli na sprawniejsze kierowanie ruchem pociągów i większą przepustowość stacji- informowały w mediach społecznościowych PKP Polskie Linie Kolejowe.

Powstaną nowe rozjazdy i system sterowania ruchem

Prace potrwają do 16 listopada, do godziny 4.00. Po tym czasie pociągi ponownie będą się zatrzymywały na stacji Warszawa Centralna.

Warszawa Centralna obsłuży więcej podróżnych, bo od 14 grudnia 2025 pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5. To oznacza, że przepustowość obiektu wzrośnie z 24 do nawet 32 pociągów na godzinę.

Właśnie dlatego od 8 do 16 listopada kolejarze mają zbudować 4 nowe rozjazdy i wymienić system sterowania ruchem.

Utrudnienia na Warszawie Centralnej

W tym czasie pociągi nie zatrzymują się na stacji Warszawa Centralna, ale sam dworzec jest otwarty – sklepy, restauracje, tramwaje i autobusy działają bez zmian.

Prawie 400 pociągów zostanie w czasie trwania remontu przekierowanych na inne stacje:

Warszawa Gdańska lub Warszawa Śródmieście – wybrane składy Intercity z/do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni i Olsztyna

Warszawa Główna – m. in. Polregio, ŁKA, SKM (S3) z/do Lotniska Chopina, Żyrardowa, Skierniewic

Warszawa Wschodnia – m. in. pociągi z/do Terespola, Gdyni, Modlina, Legionowa, Siedlec, Łukowa.