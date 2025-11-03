Park nad POW rośnie. Gotowy kolejny odcinek parku linearnego na Ursynowie

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inwestycja, choć planowana od lat, znacząco się opóźniła, gdyż dzielnicy nie udało się porozumieć z drogowcami budującymi Południową Obwodnicę Warszawy. W efekcie prace nad parkiem nie zostały skoordynowane z budową POW i mogły ruszyć dopiero po oddaniu inwestycji do użytku.

Jak podaje serwis haloursynow.pl, aktualny harmonogram budowy parku linearnego na Ursynowie przewiduje następujące terminy:

I kwartał 2025 r. – oddanie do użytku odcinków 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) i 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN),

listopad 2025 r. – oddanie do użytku odcinka 4 (od al. KEN do ul. Lanciego),

przełom 2025 i 2026 r. – oddanie do użytku odcinka 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej),

kwiecień 2025 r. – oddanie do użytku odcinka 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła).

Warto dodać, że ruszyły także pierwsze prace przy odcinku nr 1 – budzi on jednak kontrowersje wśród części mieszkańców, domagających się zachowania przeznaczonego do likwidacji parkingu. Dodatkowo w latach 2025–2026 dzielnica Ursynów planuje budowę dodatkowych elementów wyposażenia parku, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Park nad POW otwarty od kwietnia 2025 r.

27 listopada 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą parku linearnego na Ursynowie – firmą Palmett. 27 marca 2024 r. wykonawca oficjalnie przejął plac budowy, a w kwietniu ruszyły prace w terenie. Za ponad 42 mln zł nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy do 2026 r. powstanie nowy park. Ursynów zyska ok. 12 ha zieleni urządzonej w miejscu, gdzie dziś rozciąga się pokryta trawą pustka. Pierwszy odcinek parku otwarto 17 kwietnia 2025 r., drugi oddano do użytku 24 kwietnia. Całość parku ma być ukończona wiosną 2026 r.

Park powstaje wzdłuż ul. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Nowoursynowskiej do ul. Pileckiego. Będzie on biegł szerokim pasem zieleni pośrodku ul. Płaskowickiej, który za PRL-u był rezerwą terenową pod budowę POW na powierzchni, a ostatecznie przykrył zrealizowany w tym miejscu tunel drogowy.

Budowa parku linearnego na Ursynowie - aktualności. Są protesty

Wiosna i jesień 2025 r. przyniosły protesty części mieszkańców przeciwko odcinkowi nr 1, od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich. Jak podaje PAP, część osób z osiedla Kazury nie zgadza się na realizację tego odcinka parku, gdyż spowoduje to likwidację 130 miejsc parkingowych. W odpowiedzi na protesty Zarząd Zieleni poinformował, że inwestycja i tak zostanie zrealizowana. Jak wskazano, o likwidacji miejsc parkingowych wiadomo od 2016 r., kiedy to koncepcja parku została wypracowana podczas warsztatów z mieszkańcami. Nikt nie protestował też w tej sprawie podczas spotkania z mieszkańcami w 2023 r., gdy przystępowano do realizacji parku. Obecnie prace nad odcinkiem 1 już ruszyły, jednak protesty mieszkańców wciąż trwają.

Przypomnijmy, że od 17 kwietnia 2025 r. dostępny dla mieszkańców i turystów jest już pierwszy fragment parku linearnego: od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów. Na razie roślinność jest oczywiście wciąż niska i musi się dopiero rozwinąć. Łącznie na tym odcinku posadzono 330 drzew i 3,5 tys. krzewów.

Po świętach wielkanocnych, 24 kwietnia otwarto odcinek parku od ul. Braci Wagów do al. KEN. Na odcinku pojawił się charakterystyczny żółty miś i inne drewniane urządzenia do zabawy dla dzieci. Zamontowano też podświetlaną fontannę posadzkową. Gotowy jest też ogród deszczowy z pomostem. Pojawiły się nowe nawierzchnie, z których część przypomina plastry miodu.

– To rzecz bez precedensu: dwukilometrowy park powstanie w bardzo trudnym miejscu, nad tunelem obwodnicy. Pojawi się ponad tysiąc drzew i setki tysięcy krzewów. Dzięki zróżnicowanemu zagospodarowaniu z parku będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy z wykonawcą.

Warto przypomnieć, że pierwsze koncepcje budowy parku nad południową obwodnicą pojawiły się już na początku lat dwutysięcznych. W 2016 r. na podstawie konsultacji społecznych została wypracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu nad POW. Ta koncepcja, autorstwa biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej, stała się podstawą do stworzenia projektu parku przez firmę Palmett, która obecnie go buduje.

Park linearny Ursynów - tak będzie wyglądał

Jaki będzie park nad tunelem na Ursynowie?

Nowy park na Ursynowie będzie mieć długość ok. 2 km i składać się z sześciu odcinków, które zostaną różnie zagospodarowane. Dzięki temu powstanie zróżnicowana, zielona przestrzeń dla wszystkich. Poza zielenią, która znajdzie się na wszystkich odcinkach (w tym drzewa o wysokości 5–7 m) park nad POW zaoferuje spacerowiczom:

odcinek nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) – trzy nieduże placyki, z czego jeden z wielofunkcyjną wiatą wyposażoną w stoliki, ławki i huśtawki,

odcinek nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) – zrealizowany w pierwszej kolejności; rozległa polana otoczona roślinnością,

odcinek nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) – zrealizowany w drugiej kolejności; plac z fontanną posadzkową oraz duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem, strefa rekreacyjna z urządzeniami do zabawy,

odcinek nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) – zrealizowany w trzeciej kolejności; ogród zmysłów, wzgórze z punktem widokowym,

odcinek nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) – nieduży placyk z dwoma stołami piknikowymi, obok zieleń inspirowana sadami,

odcinek nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) – wielofunkcyjna wiata, zrewitalizowany i nieco przekształcony istniejący nasyp z możliwością wejścia na szczyt.

Trzeba oczywiście pamiętać, że rośliny potrzebują czasu na rozwój i osiągnięcie docelowych rozmiarów. Park nie będzie zatem od razu wyglądał tak, jak na wizualizacjach.

Rolkowisko, drogi dla rowerów i toalety w parku nad POW

Warto przypomnieć, że na odcinku nr 3 miał znaleźć się bazarek „Na Dołku”. Znajdował on się w tej okolicy od lat, ale musiał przenieść się w inne miejsce na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Ostatecznie jednak po licznych perypetiach miasto uznało, że w miejscu bazarku powstanie planowane tu już wcześniej rolkowisko.

Przez cały park będzie też biegła droga dla rowerów. Co więcej, w park wkomponowanych zostanie kilka parkingów, których zachowania domagali się mieszkańcy. Docelowo (po 2025 r.) w parku będą się też znajdować trzy toalety miejskie: jedna na zapleczu bazarku, druga na wysokości Natpoll Business Center i ostatnia w okolicach skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Stryjeńskich.

Kiedy dodatkowe elementy nowego parku? Ursynów zapewnia, że powstaną

Warto przypomnieć, że według pierwotnej koncepcji parku nad POW, przygotowanej w 2016 r. przez zespół Katarzyny Łowickiej z biura PROINWESTYCJA, park miał być znacznie bogatszy. Mieszkańcy chcieli m.in. urządzenia terenów sportowych, postawienie rzeźby niedźwiedzia czy zawieszenia hamaków. Plan przewidywał też m.in. sztuczny strumień.

Z części planów, m.in. strumienia, trzeba było zrezygnować z przyczyn technicznych (park powstaje nad betonowym stropem tunelu drogowego i nie wszystko jest możliwe). Burmistrz Ursynowa w rozmowie z serwisem Haloursynow.pl zapowiedział jednak, że dzielnica ma zarezerwowane fundusze na dodawanie kolejnych elementów parku w 2025 lub na początku 2026 r. Rok 2024 przeznaczono na prace projektowe.

Jak podaje Haloursynow.pl, na ten moment potwierdzone zostało, że powstaną dodatkowo następujące elementy:

obiekty sportowe na odcinku nr 5: wrotkowisko, być może także bouldering (ścianki wspinaczkowe), nieduży skatepark,

dodatkowe obiekty na odcinku 5: duży plac zabaw, plac dla psów,

trzy toalety,

hamaki,

stoły do ping-ponga,

stoły szachowe,

rzeźba niedźwiedzia (symbol dzielnicy).