Kiedy w końcu tranzyt ominie centrum Warszawy? Jest finansowanie dla obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Autor: Anna Dziedzic Obwodnica aglomeracji wyprowadzi tranzyt z centrum miasta

Aglomeracja warszawska jest tą która nie ma jeszcze w przeciwieństwie do Łodzi czy Krakowa pełnego ringu obwodnic. Wszyscy czekają na obwodnicę aglomeracji warszawskiej (OAW), strategiczną inwestycję, która odciąży stolicę i poprawi komunikację w regionie. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak dał właśnie zielone światło dla rozpoczęcia prac przygotowawczych dla północno-wschodniej części OAW.

Cztery warianty przebiegu obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Obecnie analizowane są cztery warianty przebiegu zachodniej części OAW, od S7 na północ od Warszawy, przez S10 w rejonie Nacpolska, do A2 i S8, a następnie do S7 na południe od Warszawy. Trzy z nich to trasy po nowym śladzie, a czwarty zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50.

Prace projektowe obejmują wszystkie warianty OAW

Jak zapewnia GDDKiA, nadal trwają prace projektowe związane z opracowywaniem wszystkich czterech wariantów przebiegu OAW.

Spośród projektowanych obecnie wariantów OAW, trzy są poprowadzone po nowym śladzie, a założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty obwodnicy projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości.

Po otrzymaniu wnioskowanych informacji projektant uszczegółowi rozwiązania, by przygotować jednolitych, dla wszystkich czterech wariantów, materiały do opiniowania przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo w ramach akcji informacyjnej.

Przewidywany obecnie termin opiniowania to II połowa 2025 r. Wtedy też GDDKiA będzie czekała na stanowiska i opinie samorządów, organizacji i instytucji.

W okresie tym będziemy organizować spotkania ze społeczeństwem w każdej gminie, przez którą przebiegają warianty, celem zapoznania z rozwiązaniami i zebrania opinii każdego zainteresowanego. O tych działaniach będziemy informować z wyprzedzeniem oraz uzgadniać terminy spotkań – zapewniają przedstawiciele GDDKIA.

Jak będą wybierane warianty obwodnicy Warszawy?

Po zebraniu opinii i postulatów, te które będzie można wprowadzić, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej. Następnie przeprowadzona zostanie analiza wielokryterialna, uwzględniająca aspekty społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi.

Jest finansowanie dla budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Zaakceptowanie przez ministra infrastruktury Program Inwestycji, oznacza zielone światło dla rozpoczęcia prac przygotowawczych dla północno-wschodniej części OAW. Decyzja o przyznaniu finansowania to kluczowy krok. Dzięki temu GDDKiA może przystąpić do przygotowania dokumentacji przetargowej i jeszcze w tym roku ogłosić postępowanie na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Co budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej oznacza dla mieszkańców?

Z pewnością to koniec korków, lub przynajmniej odciążenie części miasta z ruchu tranzytowego. To oznacza też lepszą komunikację, bo nowa trasa połączy S7 na północ i południe od stolicy, tworząc spójny system komunikacyjny.

Budowa tak ważnej trasy wymaga konsultacji z samorządami i GDDKiA zapewnia, że wsłucha się w ich głosy. Dotyczy to samorządów, na terenie których toczą się prace projektowe.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym dotyczącym szczegółów projektu OAW i otrzymaniem wielu wniosków oraz opinii, gdzie jedną z propozycji jest poprowadzenie trasy po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50, zleciliśmy biurom projektowym przeprowadzenie takiej analizy – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej – terminy

W II połowie 2025 r. planowane jest opiniowanie wariantów przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i społeczeństwo. Organizowane będą spotkania informacyjne w każdej gminie. Z kolei w II połowie 2026 r. ma dojść do złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej.

