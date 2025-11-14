Trzeba przesunąć giganta o 100 metrów

W poniedziałek na ruchliwej drodze krajowej nr 94 w Olkuszu szykuje się spore zamieszanie. Wykonawca wielkiego remontu krajówki musi przemieścić o 100 metrów gigantyczną palownicę. To ogromne urządzenie, ważące około 125 ton. To wielkie przedsięwzięcie logistyczne, dlatego żeby można je było bezpiecznie przeprowadzić, trzeba będzie na chwile całkowicie zamknąć DK94 dla ruchu.

Między 19.00 a 20.00 zamkniemy całkowicie w Olkuszu fragment drogi krajowej nr 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Rabsztyńską i wyjazd z ul. Rabsztyńskiej. Jest to niezbędne, żeby przemieścić 125-tonową palownicę. Sprzęt zostanie przetransportowany o ok. 100 m z południowej części „starej czwórki” na jej północny odcinek przy ul. Rabsztyńskiej, na nowe miejsce pracy- informuje Kacper Michna, rzecznik GDDKiA w Krakowie.

DK 94 w Olkuszu to alternatywna droga dla płatnej A4

DK 94 w Olkuszu to bardzo ważna drogowa arteria dla południowej Polski. Jest traktowana jako alternatywna dla płatnej autostrady A4 trasa ze Śląska do Krakowa. Trasa jest jedną z pięciu dróg (obok A4 Katowice - Kraków, DK44 Tychy - Kraków, DK79 Kraków - Jaworzno i DW780/DW934 Kraków - Mysłowice) zapewniających bezpośrednie połączenie pomiędzy Krakowem i aglomeracją górnośląską. Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, przez Olkusz przejeżdża drogą krajową nr 94 codziennie prawie 33 tysiące pojazdów. To wzrost w stosunku do wcześniejszego Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku o 25 proc. Przebudowa zwiększy płynność ruchu na tej trasie i podniesie poziom bezpieczeństwa.

Przebudują prawie 4,5 km DK94

Inwestycja obejmuje 4,4 km trasy. Zaczyna się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięga prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudowujemy sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstaje też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Droga jest wzmacniana tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś.

Co się zmieni po rozbudowie DK 94? Węzeł i 5 skrzyżowań

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, powstaje dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu będzie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa.

Poza tym przebudowanych zostanie jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 - z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Poza jezdnią trasy głównej zostaną również wykonane prace, które poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, zostaną zbudowane ekrany akustyczne. Poprawiane jest odwodnienie tego terenu. Zamontujemy też nowoczesne oświetlenie, które poprawi widoczność pieszych. Przebudowane będą również niektóre drogi lokalne wzdłuż DK94, powstaną też dodatkowe jezdnie wzdłuż drogi krajowej.

