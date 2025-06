Spis treści

Nowy tunel na zakopiance – co zaoferuje?

Tunel w Krzyszkowicach to nie tylko element poprawiający płynność ruchu na zakopiance (DK7), ale również część kompleksowego węzła drogowego, który bezkolizyjnie połączy zakopiankę z drogą powiatową w kierunku Sieprawia. Oprócz samego tunelu, powstaną dodatkowe jezdnie po obu stronach DK7, które w przyszłości staną się częścią dróg lokalnych, biegnących wzdłuż zakopianki.

Techniczne aspekty budowy tunelu w Krzyszkowicach

Skala przedsięwzięcia jest spora, choć do tuneli budowanych ostatnio m.in. na północnej obwodnicy Krakowa jej daleko. Tunel w Krzyszkowicach będzie miał 42,3 m długości, 10 m wysokości i 17,7 m szerokości. Zmieści się w nim dwupasmowa jezdnia oraz chodnik dla pieszych. Mury oporowe chroniące tunel będą miały łącznie 424 m długości. Do budowy wykorzystano ponad 20 000 m³ betonu oraz 1758 ton stali zbrojeniowej.

Wybrano klasyczną metodę budowy, polegającą na zastosowaniu żelbetowych ścian, w których beton wylewany jest na przygotowaną konstrukcję. Taka technika pozwala uzyskać jednolite ściany, które charakteryzują się większą trwałością, szczelnością i gładką powierzchnią, co ułatwia nałożenie izolacji.

GDDKiA podkreśla, że technologia wybrana dla tunelu w Krzyszkowicach umożliwia uzyskanie najlepszych parametrów betonu w stosunku do rodzaju gruntu, co zapewnia stabilność konstrukcji. Ściany żelbetowe, w odróżnieniu od innych rozwiązań, nie wymagają dodatkowych warstw elewacyjnych, które są bardziej narażone na uszkodzenia.

Inwestycja w Krzyszkowicach realizowana jest "pod ruchem", a zakopianka to jedna z najbardziej obciążonych tras. Ukształtowanie wodno-terenowe tego miejsca również stanowi wyzwanie. Dlatego na każdym etapie budowy muszą być spełniane wyśrubowane normy jakości oraz prowadzona jest stała kontrola. Na bieżąco monitorowane są wybudowane ściany, aby upewnić się, że nie przemieszczają się.

Problem wody na budowie tunelu pod kontrolą

Ze względu na wymagające warunki wodno-gruntowe zastosowano technologię ścian stalowych szczelnych oraz konstrukcje w kształcie litery „U”. Tunel wyposażony będzie dodatkowo w dwie pompy do deszczówki – podstawową i rezerwową. Każda z nich będzie w stanie przepompować 30 litrów wody na sekundę. Precyzyjna budowa tunelu i gładkie, jednolite elementy, które ściśle do siebie przylegają - nie rozwiązują całkowicie problemu wody w tunelu i jego okolicach. Gromadzi się tam ona okresowo m.in. ze względu na wody opadowe. Aby zapewnić trwałość i szczelność zastosowanych rozwiązań, tunel wyposażony będzie dodatkowo w dwie pompy do deszczówki – podstawową i rezerwową. Obie pompy będą zatapialne, czyli będą mogły pracować całkowicie zanurzone w wodzie lub innej cieczy. Wydajność pomp będzie wysoka. Każda z nich będzie w stanie przepompować 30 litrów wody na sekundę, czyli prawie 2 tys. litrów w ciągu minuty. Oprócz tempa wypompowywania wody, ważnym parametrem dla pomp jest także to, na jaką wysokość można podnieść wodę dzięki pompie. W tym przypadku będzie to 6,5 m, co jest wskaźnikiem umiarkowanie wysokim.

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Droga ruchu lokalnego pod ziemią

Zwykle kładki i estakady dla ruchu lokalnego buduje się nad drogą główną. Tunel w Krzyszkowicach to pierwsze miejsce, w którym droga będzie przebiegać pod główną trasą, a nie nad nią. Wyjazd z tunelu po stronie zachodniej (w kierunku Zakopanego) ostro skręca o blisko 90 stopni. Dlatego w tym miejscu szczególnie ważne będzie, aby kierowcy stosowali się do ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, czyli nie przekraczali 50 km/h.

Budowa tunelu w Krzyszkowicach - postęp prac

Obecnie zbudowano połowę tunelu. Przebicie tunelu na wylot planowane jest na przełomie września i października.

Ziemia pod jezdnią w kierunku Krakowa została wybrana, a miejsce jest zabetonowane i zabezpieczone. Postawiono tam ściany, a na nich ułożono strop. Budowę zabezpieczono specjalnymi belkami, które podtrzymują ściany i rozpierają je do odpowiedniej szerokości. W momencie, gdy beton osiągnie około 70 proc. swojej wytrzymałości, będzie można ściągnąć belki.

Natomiast po stronie zachodniej tunelu (wylot w kierunku Zakopanego) wykonawca jest na etapie stawiania ścian. Następnie również na nich zostanie ułożony strop. Roboty ziemne w zakresie dojazdów do tunelu są już zakończone, a większość gruntu została wybrana. Z 65 000 m³ ziemi zaplanowanej do usunięcia, do wywiezienia pozostało już tylko 4000 m³ (bezpośrednio pod jezdnią DK7 w kierunku Zakopanego).

Modernizacja zakopianki

Węzeł w Krzyszkowicach jest elementem większej modernizacji zakopianki. GDDKiA dąży do poprawy komfortu użytkowników tej trasy, szczególnie poprzez zwiększenie płynności ruchu i przepustowości, a także zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W zeszłym roku oddano do użytku węzeł drogowy w Gaju i dwie kładki: w Mogilanach oraz Głogoczowie. Budowany jest kolejny węzeł w Myślenicach oraz rozbudowywany układ drogowy w Libertowie. Złożono także wniosek o wydanie pozwolenia na budowę węzła w Jaworniku oraz wniosek o decyzję środowiskową dla rozbudowy układu drogowego w Głogoczowie.

Jak informuje GDDKiA, już za kilka lat na DK7 między Krakowem a Myślenicami kierowcy będą mogli korzystać z ośmiu bezkolizyjnych skrzyżowań. Pięć z nich to część obecnego programu modernizacji zakopianki, jedno (estakada w Myślenicach) oddano do użytku w 2009 roku, a dwa kolejne (węzły w Mogilanach i Głogoczowie) powstały jeszcze w ubiegłym wieku.