To nowa siedziba istniejącej już szkoły podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty działającej na niedalekim Wierzbnie. Placówka zapewni ogólnodostępną edukację w klasach 1-8 (po dwie klasy w każdym roczniku) oraz oddziale przedszkolnym. Wybudowana została przy ul. Konstruktorskiej na działce pomiędzy ulicami Gandalfa i Racjonalizacji.

Szkoła w warszawskim standardzie edukacyjnym

Nową szkołę zaprojektowała pracownia WWAA, której architekci są współtwórcami tzw. warszawskich standardów edukacyjnych w zakresie dobrego planowania placówek oświatowych.

Pierwotne plany z 2021 r. zakładały budowę mniejszego obiektu, ale deweloper po negocjacjach z miastem zobowiązał się sfinansować większy projekt. Placówka jest przeznaczona dla 450 uczniów i oferuje 19 pełnowymiarowych sal lekcyjnych oraz 5 przestrzeni rekreacyjnych, które mogą być elastycznie aranżowane lub przekształcane w dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. W budynku znajduje się także biblioteka, sala integracji sensorycznej, w pełni wyposażona kuchnia ze stołówką oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Na terenie zewnętrznym powstało wielofunkcyjne boisko oraz przestrzenie rekreacyjne z zielenią. powstanie też otwarty plac – miejsce spotkań, z którego skorzystają mieszkańcy w każdym wieku. Przewidziano wiele rozwiązań proekologicznych, np. częściowe zasilanie energią z paneli fotowoltaicznych czy wykorzystanie wody szarej do spłukiwania toalet i podlewania roślin.

Placówka powstała we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, dzielnicą Mokotów oraz przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 119. Jest odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności, a ekologiczne rozwiązania zastosowane w budynku wpisują się w propagowanie wśród uczniów działań proekologicznych. Ten projekt pokazuje również, że współpraca między samorządem a sektorem prywatnym może przynosić wymierne efekty i korzyści dla mieszkańców. Cieszymy się, że już wkrótce szkoła zacznie służyć lokalnej społeczności i stanie się częścią miejskiego ekosystemu. Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom

Szkoła lex-deweloper w mieście 15-minutowym

Mokotowska publiczna podstawówka została zrealizowana w ramach przepisów ustawy "lex deweloper". Jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce, który powstał w formule zmiany miejscowego planu zagospodarowania na rzecz dewelopera, który w zamian realizuje obiekt celu publicznego. Szkoła powstała przy okazji realizowanego w pobliżu przez Archicom, spółkę Echo Investment wielofunkcyjnego projektu mieszkaniowego, który wpisuje się w formułę 15-minutowego miasta i zakłada budowę docelowo około 1,6 tys. mieszkań w kwartale ulic Marynarska, Wołoska, Domaniewska i Postępu. Inwestorzy przewidują przekształcenie tej części stolicy – do tej pory znanej głównie jako zagłębie biurowe – w miejsce wygodne do codziennego życia, oferujące łatwy dostęp do publicznej komunikacji, edukacji, usług.

Nie ma tu miejsca na zamykanie całego kwartału ogrodzeniem. To projekt osiedla, które swoim założeniem ma przypominać stary Mokotów z uliczkami, przy których będą sklepy, kawiarenki i miejsca spotkań. Budynki zaplanowano w taki sposób, aby wszyscy mogli korzystać z otwartych przestrzeni od strony ulic a mieszkańcy i ich goście z zamkniętej strefy na tyłach obiektów. Nowa szkoła jest w zasięgu koncepcji 15-minutowego miasta.

