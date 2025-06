Spis treści

Potężne "podpaskowe" rondo i sześć pasów ruchu

Byłaby to jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych pod Tatrami. Mowa o wartej szacunkowo około miliarda złotych obwodnicy Zakopanego. W jednym z projektów koncepcji, do której dotarł zakopiański radny Paweł Strączek, w dzielnicy Tatary miałby się znaleźć fragment drogi mającej po trzy pasy ruchu w każdym kierunku i, jak to określił podczas sesji radny, potężne „podpaskowe” rondo.

Temat budowy obwodnicy już wzbudził społeczne zaniepokojenie, bo geodeci badają już grunt pod ewentualny przebieg drogi. We wskazanym, przez radnego projekcie na odcinku około 2 km trzeba by było wyburzyć około ośmiu domów.

Ludzie się martwią, bo geodeci już wchodzą na ich tereny. Dlaczego w sprawie przebiegu drogi nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami – pyta Paweł Strączek, podczas sesji Rady Miasta Zakopane.

Na jakim etapie jest budowa obwodnicy Zakopanego?

Obwodnica Zakopanego to inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. To właśnie ta instytucja rozpoczęła prace przygotowawcze. W 2023 roku ZDW zlecił przygotowanie potencjalnej koncepcji wariantów przebiegu nowej drogi, omijającej Zakopane. Dziś ma zamiar opracować trzy najlepsze dla środowiska i ludzi warianty przebiegu trasy i dopiero wówczas poddać je szerokim konsultacjom. Wcześniej konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych gruntu po którym miała by przebiegać obwodnica.

Jeśli któryś z przedstawionych wariantów uzyska decyzję środowiskową, dopiero wówczas będzie można ogłosić przetarg na projekt, a po jego wykonaniu na budowę obwodnicy. Wcześniej jeszcze konsultacje społeczne.

Do tego jeszcze bardzo daleka droga – podkreślał Bartłomiej Bryjak, zastępca burmistrza Zakopanego

Jak twierdzi burmistrz, obecnie nawet nie toczą się prace projektowe. Projektant opracował jedynie wiele koncepcji przebiegu trasy.

- Usłyszał wiele wniosków. I teraz jeśli ZDW podejmie się uzyskania decyzji środowiskowej, to dalej nie możemy mówić o jakimś finalnym przebiegu, bo do wniosku o decyzję środowiskową potrzebne są przynajmniej trzy warianty przebiegu. Dopiero po otrzymaniu decyzji środowiskowej będzie można przystąpić do tworzenia projektu drogi – mówił wiceburmistrz Zakopanego.

Konsultacje się na pewno odbędą, ale to nie jest ten etap

Zapewnił też, że w przypadku otrzymania decyzji, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

- Z tego co wiem było sześć koncepcji przebiegu, ale one miały wiele podpunktów. Dziś wywoływanie jakiegoś niepokoju społecznego przez mówienie, że jest jakiś konkretny wariant, to tylko sianie niepotrzebnego zamętu – dodaje Bartłomiej Bryjak.

Obwodnica Zakopanego za około miliard złotych. Tylko kiedy?

Szacunkowa wartość tej inwestycji jest określana na około miliard złotych. Sam projekt będzie kosztował kilkadziesiąt milionów. Jak jednak mówią władze Zakopanego, cała inwestycja jest na tak początkowym etapie, że trudno mówić o jakichkolwiek konkretach, zwłaszcza, że na jej realizację i tak nie ma na razie zaplanowanych pieniędzy. Aby móc otrzymać jakieś dofinansowanie, potrzebna jest odpowiednia dokumentacja, m.in. decyzja środowiskowa dla inwestycji.

Zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w jakich ramach czasowych jest obecnie lokowana budowa obwodnicy Zakopanego? Czekamy na odpowiedź. Będziemy aktualizować tekst, jak tylko ją otrzymamy.