Zagospodarowywanie od nowa i tworzenie przyjaznych mieszkańcom miejsc do spędzania wolnego czasu stało się jednym z wrocławskich produktów lokalnych. To nie jedna czy dwie inwestycje, ale kilkadziesiąt – jedne się kończą kolejne rozpoczynają. Większość inwestycji była finansowana z budżetu miasta, WBO, Funduszu Osiedlowego oraz funduszy unijnych. Tylko w 2025 r. na remonty podwórzy wrocławskich przeznaczono blisko 60 mln zł. Do 2029 będzie to 250 mln zł.

Średniowieczny Wrocław – arena zabaw dla dzieci

Spektakularną okazał się Plac zabaw „Średniowieczny Wrocław” w Parku Tysiąclecia w części za rzeką Ślęzą. To jeden z największych i najbardziej oryginalnych placów zabaw we Wrocławiu, inspirowany średniowieczną architekturą. Projekt zgłoszony w ramach WBO 2019 (nr 250) i WBO 2021 (nr 198), zaprojektowany przez pracownię LAX architects. W 2022 zakończono pierwszy etap budowy obejmujący warowny gród z trzema zjeżdżalniami (jedną większą i dwiema mniejszymi), palisadą, ściankami wspinaczkowymi, tunelami, linami oraz bezpieczną nawierzchnią. Koszt tego etapu wyniósł około 3 mln zł. W 2023 już po otwarciu placu kontynuowano prace. Dodano „smoczą górę” z różnymi ścieżkami wejściowymi (tunel, drabinki, siatki, rura), a także linarium i zwężający się tunel dla dzieci. Następnie w latach 2024–2025 rozpoczął się drugi etap rozbudowy, w ramach którego powstała tyrolka oraz ścieżka w kierunku rzeki. Rozpoczęto budowę średniowiecznej zagrody dla najmłodszych, w tym piaskownicy z zadaszeniem w kształcie średniowiecznej chaty. Planowane są kolejne elementy, takie jak baszty, osada, trampoliny oraz dodatkowe nasadzenia drzew i ławek.

Plac jest podzielony na strefy dla różnych grup wiekowych – dolna część dla dzieci od 2 lat, górna dla starszych. Wykorzystano motywy inspirowane wrocławskimi zabytkami. Elementy placu zabaw są wkomponowane w naturalny krajobraz parku.

Podwórko Imienia Wszystkich Mieszkańców – przestrzeń odpoczynku i zabawy

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów remontów podwórzy jest Podwórko Imienia Wszystkich Mieszkańców, zlokalizowane na Przedmieściu Oławskim w kwartale ulic Komuny Paryskiej - Prądzyńskiego – Łukasińskiego – Miernicza. Inspiratorką działań w tej części osiedla była artystka Iza Rutkowska, która od wielu lat interesuje się przestrzeniami publicznymi. Zaangażowanie lokalnej społeczności, wsparcie miasta i środki z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydały owoc w postaci gruntownej metamorfozy podwórza. Poprzerastana dzikimi krzewami, kępami traw i zarośli przestrzeń zmieniła się nie do poznania.

Powstały tu: zadbane przestrzenie zieleni, plac zabaw, strefa fitness z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, boisko do piłki nożnej lub ręcznej, miejsce do spotkań. Pierwszy etap remontu kosztował ponad 3,5 mln złotych. Ruszył remont drugiej części podwórza, który ma zakończyć się w 2026 roku. Pamiątką po działaniach artystycznych Izy Rutkowskiej jest widoczny z lotu ptaka kształt kolców „integrującego jeża” na nawierzchni boiska i strefy rekreacyjnej, przypominający o warsztatach edukacyjno-integracyjnych, których symbolem i maskotką był nadmuchiwany jeż.

To wnętrze jest świetnym przykładem, po co miasto realizuje program za ćwierć miliarda złotych, bo co najmniej tyle do 2029 Wrocław zamierza wydać na inwestycje w komunalnych podwórzach. Nie „tylko” po to, by zapewnić mieszkańcom zieleń, miejsca parkingowe i estetyczne miejsca gromadzenia odpadów, choć to są oczywiście fundamentalne sprawy. Wierzymy, że te większe podwórza, a to do takich należy to wnętrze, dzięki swojej nowej infrastrukturze staną się mikrocentrami, integrującymi lokalne społeczności. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia

Place zabaw zmodernizowane i nowe

Park Mamuta na Oporowie (ul. Bukowskiego)

Oddany do użytku w listopadzie 2018 r. i zrealizowany w ramach WBO w 2022–2023 został rozbudowany o infrastrukturę wokół, w tym nowe nasadzenia i ścieżki. Plac zabaw z 8-metrowym mamutem, zjeżdżalniami w kształcie ciosów, ściankami wspinaczkowymi, huśtawkami i piaskownicą pozostaje jedną z najpopularniejszych atrakcji dla dzieci.

Kosmiczny plac zabaw na Gądowie Małym (ul. Hynka)

Otwarty w 2024 roku, ten plac zabaw ma edukacyjny charakter z motywem układu słonecznego. Wyposażony w kosmiczne linarium, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzelę i piaskownicę z odwzorowanymi planetami.

Konikowo na Partynicach (ul. Zwycięska)

Konikowo znajduje się przy Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych. Są tu huśtawki, bujaczki, zjeżdżalnie, tunele do przechodzenia wbudowane w wielkie drewniane konie - obok można zobaczyć te prawdziwe konie, biegające po torze.

Plac w Ogrodzie Staromiejskim (ul. Teatralna)

W 2022–2023 zakończono prace porządkowe i modernizacyjne, w tym remont placu zabaw. Plac w kształcie elipsy oferuje huśtawki, bujaki, urządzenia do wspinaczki oraz stylizowaną karuzelę francuską.

Wodny plac zabaw przy Żabiej Ścieżce (ul. Traugutta)

Zrewitalizowany teren z wodnymi urządzeniami, które dzieci mogą obsługiwać za pomocą pompy. Modernizacja w 2022 roku poprawiła funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Smocza Kraina na Strachocinie (ul. Mikołowska)

Plac zabaw z motywem „Smoka Strachoty”, wyposażony w zestaw sprawnościowy „dwugłowy smok”, zjeżdżalnię, karuzelę i ławki. W 2023 roku przeprowadzono drobne remonty i konserwację.wroclaw.pl

Leśne Druhy Tarnoduchy w parku Tarnogajskim (ul. bp. Bernarda Bogedaina)

Plac zabaw z drewnianymi kłodami, belkami, wysoką piaskownicą dostępną dla dzieci na wózkach oraz podświetlanymi siedziskami w motywie „Tarnoducha”. W 2023 roku zakończono modernizację nawierzchni i urządzeń.

Remonty podwórzy wrocławskich

Wrocław oprócz jednego z największych należących do miasta zasobów mieszkaniowych, ma także ogromną liczbą komunalnych podwórek. W zasobie jest ich blisko 950, a oprócz Zarządu Zasobu Komunalnego zarządza nimi spółka Wrocławskie Mieszkania. W 2024 roku Zarząd Zasobu Komunalnego wyremontował siedem wnętrz podwórzowych, m.in. na Szczepinie otoczone ulicami: Ziemowita, Dobrą, Legnicką i Nabycińską czy na Nadodrzu między ulicami: Probusa, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej. W roku 2025 pula na remonty wnętrz podwórzowych wynosi 58 mln złotych. Niektóre prace już trwają, a w planach są kolejne. Każdy remont poprzedzony jest konsultacjami społecznymi, podczas których mieszkańcy mogą wskazać najważniejsze ich zdaniem kwestie dotyczące ich podwórek. Prace obejmują odwodnienie, małą architekturę (ławki, wiaty śmietnikowe, kwietniki), nasadzenia zieleni, remonty ciągów komunikacyjnych, nowe miejsca parkingowe, place zabaw i boiska.

We wnętrzach kwartałów, Wrocław kryje gigantyczne wnętrza podwórzowe, których remonty to prawdziwe wyzwania. Przykłady takich podwórek obejmują głównie Ołbin i Przedmieście Oławskie. Jednym z największych wrocławskich podwórek jest otoczone 44 kamienicami i kilkoma blokami wnętrze w obrębie ulic: Jedności Narodowej – Nowowiejskiej – Żeromskiego - Daszyńskiego na Ołbinie. Ma 3 hektary powierzchni, choć tylko jedna trzecia z tego terenu należy do miasta. Prac już się rozpoczęły. Rewitalizacja obejmie na początku postawienie nowoczesnego placu zabaw i ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci. To pierwszy etap, gdyż remont ze względu na olbrzymi teren został podzielony na części i potrwa do 2029 roku. Jego łączny koszt to około 10 mln zł.

Remonty podwórzy 2025

W 2025 r. zakończyły się remonty podwórzy:

Dąbrowskiego - Kniaziewicza (Przedmieście Oławskie),

Ofiar Oświęcimskich - pl. Solny – Rynek - Świdnicka (Stare Miasto),

Paulińska - Rydygiera - Jagiellończyka - Chrobrego (Nadodrze),

Jaracza – Orzeszkowej – Wyszyńskiego - Nowowiejska (Ołbin),

Rozbrat - Sępa Szarzyńskiego - Prusa (Ołbin).

Na podwórku im. Wszystkich Mieszkańców i wspomnianym wyżej jednym z największych prace będą kontynuowane w kolejnych etapach.

Trwają remonty podwórzy w następujących lokalizacjach:

Braniborska – Dobra – Legnicka - Trzemeska (Szczepin),

Szczęśliwa – Pereca – Lwowska - Jemiołowa (Gajowice),

Komuny Paryskiej – Krasińskiego – Worcella - Pułaskiego (Przedmieście Oławskie, I etap),

Wapienna – Gajowa – Kamienna - Przestrzenna (Huby),

Sępa Szarzyńskiego – Wyszyńskiego – Prusa - Sienkiewicza (Ołbin),

Struga – Kraszewskiego – Zegadłowicza – Kleczkowska (Kleczków),

Kromera – Bydgoska - Łąka Mazurska (Karłowice).

W 2025 r. rozpoczną się jeszcze prace remontowe na pięciu podwórzach – po dwa na Ołbinie i Przedmieściu Oławskim i jedno na Starym Mieście.

Przykładowe koszty i prace remontowe na podwórzach

Podwórko Struga – Kraszewskiego – Zegadłowicza – Kleczkowska (Kleczków)

Koszt: 4,2 mln zł, z czego 750 tys. zł to fundusze unijne.

Remont obejmuje boisko, plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, odwodnienie, nasadzenia zieleni, ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe. Powierzchnia: ok. 6 tys. m².

Podwórko Wapienna – Gajowa – Kamienna – Przestrzenna (Huby)

Koszt: 0,9 mln zł.

Prace obejmują plac zabaw z ogrodzeniem, siłownię terenową, oświetlenie, miejsca postojowe, remont drogi wewnętrznej i ciągów pieszych. Powierzchnia: ok. 2,5 tys. m².

Podwórko Szczęśliwa – Pereca – Lwowska – Jemiołowa (Gajowice)

Koszt: 4 mln zł, częściowo z Funduszu Osiedlowego.

Remont obejmuje nowy plac zabaw, oświetlenie, miejsca zbiórki odpadów, poprawę ciągów pieszych i jezdnych. Powierzchnia: ok. 9 tys. m².

Podwórko Jaracza – Orzeszkowej – Wyszyńskiego – Nowowiejska (Ołbin)

Koszt: 8,36 mln zł, z czego 2,05 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, a 6,31 mln zł to wkład własny.

Zagospodarowanie podwórza, w tym plac zabaw.

