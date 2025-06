Spis treści

Tymczasowe połączenie i dwa pasy na Kościuszki

Aby zminimalizować utrudnienia, drogowcy zbudują tymczasowe połączenie między ul. Kościuszki (odcinek między Rondem Wieliczan a DK94) a drogą krajową nr 94. To właśnie to połączenie przejmie ruch ze "starej czwórki" na czas budowy. Na ul. Kościuszki, przed skrzyżowaniem z DK94, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy: lewy do skrętu na Kraków i prawy, z którego będzie można pojechać na Kraków (lewo) lub Tarnów (prawo).

Koniec świateł, początek bezkolizyjnego przejazdu przez Wieliczkę

Kluczowym elementem inwestycji jest budowa nowego, bezkolizyjnego węzła w miejscu skrzyżowania DK94 (ul. Krakowska) z ul. Krakowską Boczną. Dziś w tym miejscu znajdują się światła, które powodują korki i ograniczają przepustowość. Po zakończeniu budowy sygnalizacja świetlna zniknie, a ruch na DK94 i wjeździe do Wieliczki zostanie znacząco usprawniony.

Estakada i rondo – tranzyt pobiegnie górą

Sercem nowego węzła będzie estakada o długości około 70 metrów, która poprowadzi ruch tranzytowy nad skrzyżowaniem. Pod estakadą powstanie rondo, które umożliwi bezpieczny wjazd i wyjazd z Wieliczki w kierunku Krakowa i Bochni. Wjazd z Krakowa będzie prowadził, tak jak dotychczas, ul. Krakowską do ronda Wieliczan.

Techniczne wyzwania przebudowy DK94 i harmonogram prac

Budowa estakady to skomplikowane przedsięwzięcie inżynieryjne. Najpierw konieczne jest rozebranie starego mostu na Serafie, a następnie przygotowanie fundamentów pod podpory estakady. Kolejnym etapem będzie montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i budowa nawierzchni. Równolegle prowadzone będą prace związane z budową ronda i dróg dojazdowych.

Zgodnie z planem, prace mają zakończyć się w IV kwartale 2027 roku. To ambitny termin, biorąc pod uwagę zakres robót i potencjalne trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2020-2021 ul. Krakowską przejeżdżają codziennie prawie 22 tysiące pojazdów.

Inwestycja jest realizowana w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA, gminą Wieliczka oraz powiatem wielickim. Samorząd odpowiadał za dokumentację projektową i niezbędne uzgodnienia, a GDDKiA za budowę i finansowanie.

