Całkiem nowa droga nad morze już w czerwcu! Ominie duże miasta

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej cała jeszcze w tym roku. Jeden odcinek przed wakacjami

12:33

Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to ważna dla Pomorza inwestycja. Najbardziej cieszą się z niej jednak chyba mieszkańcy Trójmiasta, bo po jej wybudowaniu jest szansa na odkorkowanie obecnej, zatłoczonej S6. Cała nowa trasa ma być oddana do końca 2025 roku, jeden odcinek jeszcze w czerwcu. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest w Polsce często mylona z, istniejącą od lat, obwodnicą Trójmiasta. To jednak dwie różne drogi.

Spis treści

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to...obwodnica obwodnicy Trójmiasta

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Dzięki niej, wiecznie zatłoczona obecna droga S6, która biegnie przez dzielnice Gdańska i Gdyni, przestanie się korkować. Teraz korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy przejeżdżający tylko tranzytem przez Trójmiasto. Odkąd oddano do użytku autostradę A1, to bardzo popularna trasa, na którą wjeżdża się po zjechaniu z A1. Niestety też, zwłaszcza podczas wakacji - bardzo zatłoczona.

W 2021 roku zainicjowano jednak budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Drogi, która będzie niejako obwodnicą obecnej obwodnicy Trójmiasta. Nowa droga zacznie się na węźle Gdańsk Południe, gdzie połączy się z drogą ekspresową S7. Zakończy się węzłem Chwaszczyno. Tam ponownie połączy się z obecną drogą ekspresową S6. Nowa trasa, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej przejmie też nazwę S6.

Jaka będzie Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej?

32-kilometrowa Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Południową Obwodnicę Gdańska i Trasę Kaszubską, tworząc zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta w ramach S6. Ponadto na przebudowanym węźle Gdańsk Południe można będzie zjechać w kierunku autostrady A1, co zapewni kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.

Oprócz tego obwodnica Żukowa wyprowadzi ruch tranzytowy z tego miasta. Rozpocznie się w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z DK20, przetnie S7 na węźle Żukowo i włączy się poprzez rondo w Lniskach do obecnej DK7.

Autor: GDDKiA, Materiały prasowe Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej MAPA Link: Powiększ mapę

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odcinek S6 Gdańsk Południe - węzeł Żukowo

Pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej buduje konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. To odcinek Gdańsk Południe – węzeł Żukowo, wraz z obwodnicą Żukowa. Trasa liczy 16 kilometrów nowej dwupasmowej drogi. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz rezerwa pod budowę trzeciego pasa.

Przewidziano tu budowę dwóch węzłów drogowych – Lublewo i Żukowo.

Powstaną w sumie:

3 estakady,

12 przejść dla zwierząt

17 wiaduktów.

Jak już wspomnieliśmy, zostaną też wybudowane dwa nowe węzły Lublewo i Żukowo. Ale to nie wszystko, bo rozbudowany zostanie też węzeł Gdańsk Południe. Na nowej trasie przewidziano też jedno Miejsce Obsługi Podróżnych – MOP Widlino.

Kiedy zakończy się budowa pierwszego odcinka Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

- Chcemy by ten odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej był przejezdny dla kierowców do końca 2025 roku - powiedział nam Mateusz Brożyna, rzecznik pomorskiego oddziału GDDKiA w Gdańsku.

Budowę o sześć miesięcy opóźniło wydanie pozwolenia na budowę czyli ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Na razie nie ma jednak decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy przychyli się do tych roszczeń. Pierwotny termin zakończenia budowy tego odcinka Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to wrzesień 2025. Na razie trwa rozpatrywanie roszczeń, jednak, jak zapewnił rzecznik GDDKiA, droga ma być przejezdna do końca 2025 roku.

Koszt inwestycji to 777 mln zł.

Odcinek Żukowo - Gdańsk Południe - postęp prac

Jak informuje GDDKiA, między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe prowadzone są prace wykończeniowe przy obwodnicy Żukowa oraz na styku z pierwszym odcinkiem OMT. Na węźle Żukowo oraz na odcinku w kierunku DK7 realizowane są roboty ziemne. Na węźle Lublewo Gdańskie funkcjonuje tymczasowy bajpas w rejonie drogi wojewódzkiej nr 221, gdzie trwają roboty przy obiektach inżynierskich oraz na trasie głównej. Kontynuowane są prace na odcinku leśnym, w miejscu, gdzie znajduje się estakada nad Radunią oraz Miejsce Obsługi Podróżnych Widlino.

Na węźle Gdańsk Południe trwają prace żelbetowe związane z budową wiaduktów oraz roboty przygotowawcze do wzmocnienia nawierzchni na S7 w kierunku Warszawy oraz przy poszerzeniu S6 na wylocie w kierunku Gdyni i Łodzi. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni wewnątrz samego węzła i na poszczególnych łącznicach tymczasowego ronda.

Będą wyburzać wiadukt nad S6

W ramach prac między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe od 24 maja (sobota, godz. 18.00) do 25 maja (niedziela, godz. 18.00) zamknięty zostanie fragment obwodnicy Trójmiasta na odcinku między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Utrudnienia związane będą z wyburzeniem obiektu w ciągu ulicy Sadowej i Podgórnej nad S6. Na okres doby poprowadzony zostanie objazd z wykorzystaniem jednej jezdni OMT na odcinku od węzła Gdańsk Południe do węzła Lublewo Gdańskie (w miejscu funkcjonującego bajpasu) poprzez DW221 do węzła Kowale. By zminimalizować utrudnienia w obszarze zjazdu z OMT na bajpas oraz na obu rondach węzła Kowale, nastąpi ręczne kierowanie ruchem. 24-godzinny objazd zapewni utrzymanie wszystkich relacji – S6 w kierunku Gdyni/Szczecina, S7 w kierunku Elbląga/Gdańska/Warszawy i S6/A1 w kierunku Łodzi.

Zobacz galerię 25 zdjęć Autor: GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S3 między Świnoujściem i Troszynem

Drugi odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Chwaszczyno – Żukowo

W czerwcu 2025 będzie gotowy węzeł Żukowo, którym będą się łączyły dwa budowane właśnie odcinki Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Węzeł buduje Mirbud. Zostanie oddany w tym samym terminie co drugi odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Drugi odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Chwaszczyno – Żukowo buduje firma Budimex. Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to marzec 2025, jednak kierowcy pojadą nim w czerwcu 2025 roku.

Jak na swojej stronie podała ostatnio gmina Żukowo - ma to być dokładnie 18 czerwca. Wtedy odcinek ma zostać otwarty dla kierowców.

- Nie wiemy dokładnie skąd gmina wzięła tę datę, na razie nie chcemy jej dokładnie potwierdzać, potwierdzam tylko na tę chwilę, że droga będzie oddana w okolicach tej daty, czyli w drugiej połowie czerwca - powiedział nam Mateusz Brożyna z GDDKiA.

To odcinek ekspresówki o podobnej długości. Liczy 16,2 km.

Powstaną tu:

trzy mosty,

trzy estakady,

sześć przejść dla zwierząt,

10 wiaduktów

kładka dla pieszych

obwód utrzymania drogi Miszewo.

Powstanie też węzeł drogowy Miszewo.

Wartość umowy na tym zadaniu opiewa na kwotę 715 mln zł.

Kiedy pojedziemy całym odcinkiem nowej S6 - Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej?

Kiedy pojedziemy całym odcinkiem nowej S6 - Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej? Zapytaliśmy o to w gdańskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Całą nową dwujezdniową drogą ekspresową o długości około 32 km, a także ponad 6-kilometrową obwodnicą Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20 pojedziemy w końcu 2025 roku. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Obwodnicę Południową Gdańska i Trasę Kaszubską tworząc zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta.

Obwodnica Żukowa połączy się z DK7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do DK20 w miejscowości Glincz.

CZYTAJ TEŻ:

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE