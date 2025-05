Chińskie firmy nie zbudują tej autostrady. To pierwszy taki przypadek

10:50

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: GDDKiA 18 grudnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni z trzech odcinków autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód

GDDKiA poszła w ślady PKP PLK i również będzie wdrażać w przetargach wyrok TSUE z 22 października 2024 roku, który ma chronić europejski rynek. W przetargu na projekt i budowę 16-km odcinka autostrady A2 na wschód od Warszawy nie wezmą więc udziału chińskie firmy, choć jedna z nich wybudowała niedawno jeden z odcinków A2.

Spis treści

GDDKiA w końcu zastosuje słynny wyrok TSUE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad również będzie wdraża w przetargach wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chroniący polski i europejski rynek. Ogłoszony właśnie przetarg na projekt i budowę ponad 16-kilometrowego odcinka autostrady A2 Biała Podlaska – Kijowiec ma być pierwszym tego typu, uwzględniającym wspomniany wyrok TSUE.

Co to znaczy?

Wyrok ten oznacza, że w przetargach nie mogą startować podmioty azjatyckie, między innymi chińskie. Założeniem wdrożenia tego przetargu jest ogłaszanie takich przetargów, które mają wspierać polskich i europejskich przedsiębiorców. Przetarg ten jest niejako poligonem doświadczalnym dla nas. Będziemy obserwować, jak wdrożenie zapisów wynikających z wyroku TSUE wpłynie na oferty złożone w tym przetargu – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 między Legionowem a Zegrzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przetarg na budowę kolejnego odcinka autostrady A2

Przetarg dotyczy opracowania projektu technicznego i wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłem Biała Podlaska a rejonem m. Kijowiec. Nowy odcinek autostrady A2 będzie miał po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 16 czerwca 2025 roku.

Chińskie firmy nie wezmą udziału w przetargu, choć zbudowały jeden odcinek A2

Autostrada A2 na wschód od Warszawy powiększyła się w ubiegłym roku o trzy nowe odcinki między Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim. Co ciekawe jeden z nich, oddany jako ostatni, wybudowała właśnie chińska firma.

Wyrok TSUE jako pierwsza zastosowała PKP PLK podczas rekordowego przetargu na przebudowę linii Ełk – Białystok. Przetarg jest w toku.

GDDKiA wcześniej tłumaczyła, że wdrożenie tego zapisu jest trudne. Tymczasem rynek budowlany w Polsce jest pod sporą presją – twierdzą wykonawcy. Zarówno firmy, jak i zamawiający czyli GDDKiA, CPK czy PKP PLK dyskutują wciąż o jego ochronie, choćby tak, jak robią to nasi sąsiedzi Czesi, Niemcy czy kraje bałtyckie. W samych procedurach przetargowych także konieczne są zmiany. Rozmawiano o tym podczas trwającego w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Więcej pisaliśmy o tym tu: O firmach budowlanych z Chin, autostradzie A1 i niepewności na kolei

Trzy kolejne odcinki autostrady A2 w „realizacji”

Z czterech odcinków pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską trzy są w realizacji, a dla zadania Swory – Biała Podlaska wydano już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach.

Pomiędzy Siedlcami a Sworami wykonawcy realizują prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane są kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, montowane są siatki ogrodzeniowe, ekrany akustyczne i bariery energochłonne.

Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono m.in. z terminów uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przedstawia się następująco:

Siedlce Południe – Malinowiec: 73 proc.

Malinowiec – Łukowisko: 60 proc.

Łukowisko – Swory: 63 proc.

Oddając do ruchu odcinek A2 Siedlce Południe - Malinowiec, GDDKiA udostępni też 2 km odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Łącznie w tym roku GDDKIA planuje przekazać kierowcom ponad 67 km autostrady A2.

Będą trzy i cztery pasy na autostradzie A2

Rozbudowa autostrady A2 zacznie się także niebawem na innym odcinku. Są już pierwsze pozwolenia na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy. Wojewoda mazowiecki wydał ZRID-y na przebudowę A2 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa. Autostrada ma mieć docelowo po trzy, a miejscami nawet 4 pasy ruchu. Przetargi na rozbudowę trasy mają być ogłoszone jeszcze w tym roku. To świetne wieści dla kierowców, bo to bardzo zatłoczona droga, którą w przyszłości pojedziemy też do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pijaństwo na budowie, brak inżynierów i myśli technicznej - tak powstawała gierkówka - zobacz galerię

Czytaj też:

Murowane starcie Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE