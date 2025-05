Dzięki trzem sztucznym wyspom, przybyło ponad pół tysiąca hektarów powierzchni Polski

9:00

Zobacz galerię 18 zdjęć Autor: Urząd Morski w Szczecinie Budowa sztucznej wyspy na Zalewie Szczecińskim

554 hektary nowego lądu zyskało w ciągu ostatnich kilku lat terytorium Polski. Tyle powierzchni mają bowiem łącznie trzy sztuczne wyspy, wybudowane na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym. Wyspy wypełni w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, urobek z budowy i konserwacji torów wodnych w okolicy.

Spis treści

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dwie nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim powstały z urobku wydobywanego podczas prac pogłębiających w trakcie modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Wyspy to po prostu pola refulacyjne, czyli specjalnie projektowane kwatery, na które może być zrzucany urobek z prac pogłębiarskich. Pojemność wysp na Zalewie Szczecińskim to łącznie niemal 40 mln metrów sześciennych.

Sztuczne wyspy, znajdują się na dwudziestym drugim i dwudziestym ósmym kilometrze toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi.

Obie wyspy mają średnio 5 m wysokości. Wyspa W22 (nosi nazwę Brysna) ma powierzchnię około 123 ha, a wyspa W28 około 250 ha.

Jak powstały sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim?

Najpierw wybudowano zarys wysp, czyli elipsę z wzmocnionymi brzegami. Potem urobek zrzucano do wnętrza elipsy, tworząc powierzchnię wyspy.W trakcie prac do 12,5 m pogłębiono tor wodny na odcinku około 62 km, z jednoczesnym jego poszerzeniem do 100 m, przebudową skarp brzegowych oraz pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków.

Do wydobycia podczas prac na torze było około 24 mln metrów sześciennych urobku, z którego usypano wspomniane dwie sztuczne wyspy. Mają średnice odpowiednio około 1,3 km i około 1,8 km.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się z nieco ponad 9 m do około 11 m. Dzięki temu zapewniona została dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i nie będzie konieczności ich odciążania w Świnoujściu przed dalszą drogą.

Chociaż modernizacja toru wodnego już się zakończyła w 2022 roku, to jedna z wysp pozostanie jeszcze czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych przez najbliższych kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To rezerwa na około 16 mln ton urobku, pochodzącego np. z prac konserwatorskich toru wodnego.

Wyspy porośnie roślinność i zasiedlą ptaki

Wyspy nie będą jedynie martwą powierzchnią z piasku. Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by w przyszłości mogły również stać się miejscem bytowania ptactwa. Zresztą to już nastąpiło, bo ptaki same już „zajęły” tę powierzchnię. Mają się tu świetnie.

Wykonawcą modernizacji toru wodnego było belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, a wartość podpisanego we wrześniu 2018 r. kontraktu to około 1,9 mld zł.

Na Zalewie Wiślanym powstała Wyspa Estyjska

Podobna wyspa powstała ostatnio na Zalewie Wiślanym, około 4,5 kilometra od budowanego Przekopu Mierzei Wiślanej.

Podobnie jak wyspy na Zalewie Szczecińskim, także i ta na Zalewie Wiślanym jest polem refulacyjnym. Na razie wyspa jest prawie pusta w środku. Wypełni ją urobek z pogłębianych torów wodnych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Wyspa jest w stanie pomieścić 9 mln metrów sześciennych urobku. 6 mln jest przeznaczone na wypełnienie wyspy w pierwszym etapie, czyli w trakcie pogłębiania toru wodnego. Druga część, czyli pozostałe 3 mln metrów sześciennych to rezerwa dla przyszłych robót podczyszczeniowych, konserwacyjnych torów wodnych. Prace te będą konieczne, by utrzymać odpowiednią głębokość toru wodnego do portu w Elblągu.

Milion ton piasku, kamień i tysiące ton gruntu

Wyspa Estyjska, bo taką nazwę otrzymała budowla na Zalewie Wiślanym o obwodzie 4,9 kilometra i powierzchni 180 hektarów jest jedną z największych tego typu wysp w Polsce. Tylko powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących do nadania jej kształtu i utrzymania wypełnienia piaskiem z pogłębiania dna toru wodnego wynosi niemal 112,5 tys. m2 – dla porównania pokryłyby one prawie 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Jak informuje wykonawca tej budowli hydrotechnicznej firma NDI - do zasypu grobli użytych zostało milion ton piasku, co wypełniłoby około 37 tys. samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto około 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego i 442 tysiące ton gruntu.

Dlaczego powstała Wyspa Estyjska?

Wyspa Estyjska powstała jako część pierwszego etapu inwestycji Budowa drogi wodnej łączącej zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Pierwszy etap projektu zakładał jednoczesną realizację portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także wykonanie nowego układu drogowego z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu oraz budowę tzw. sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.

Generalnym wykonawcą sztucznej wyspy jest konsorcjum firm NDI S.A. i Besix S.A., a inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Czytaj też:

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Baltic Hub Ostatnie 3 z 7 gigantycznych suwnic STS dotarły do Terminala T3 Baltic Hub w Gdańsku

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE