Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego posuwa się naprzód

Na warszawskiej Ochocie buduje się częściowo podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego. Umowę z wykonawcą – konsorcjum firm ZUE i FABE – podpisano 20 lutego 2024 r. Wykonawca rozpoczął roboty w terenie na początku czerwca 2024 r. Aktualnie prace trwają głównie obok dworca i na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także w pobliskim parku Pięciu Sióstr. Zapowiadany termin zakończenia budowy to okolice kwietnia 2026 r.

2 czerwca 2025 r. rozpoczęła się kolejna, największa jak dotąd fala utrudnień. Jak podają Tramwaje Warszawskie, na 4,5 miesiąca wstrzymany został ruch tramwajów do pętli P+R Aleja Krakowska, a na ok. 2 miesiące wykonawca zamknął ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. między Grójecką a Białobrzeską. Wiąże się to z przebudową magistrali ciepłowniczej pod ul. Bitwy oraz z budową nowych rozjazdów tramwajowych. Przy okazji wyłączenia ruchu tramwajowego na Grójeckiej przeprowadzane są prace remontowe i utrzymaniowe. Oznacza to m.in. ogromne zmiany w komunikacji miejskiej, w tym całkowity brak komunikacji tramwajowej na południe od przystanku Och-Teatr. Więcej informacji można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice.

– Od piątku, 1 sierpnia, kierowcy nie przejadą Szczęśliwicką na Bitwy Warszawskiej 1920 r. od strony Rokosowskiej. W tym miejscu trzeba przebudować instalacje podziemne, w tym ciepłociąg przecinający skrzyżowanie. Objazd oprowadzi Białobrzeską i Sokołowskiego „Grzymały”. Szczęśliwicka zachowa połączenie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. od strony Opaczewskiej. Na skrzyżowaniu kierowcy będą musieli skręcić w prawo lub lewo. Prace w tym miejscu potrwają do drugiego tygodnia sierpnia – podają Tramwaje Warszawskie.

Tramwaj do Dworca Zachodniego – budowa i trasa

Nowa trasa tramwajowa – długości ok. 1,6 km – będzie się zaczynać pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstaną tu dwa podziemne przystanki i sieć przejść podziemnych umożliwiających łatwe przesiadki na pociągi i autobusy. Stąd tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 m) pod parkiem Pięciu Sióstr i wyjedzie z niego na powierzchnię na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (w pobliżu ul. Szczęśliwickiej). Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ul. Grójecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum, Okęcia lub w ul. Banacha.

Jak zapewniają Tramwaje Warszawskie, czas przejazdu na dworzec z ul. Grójeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans. Według szacunków linia będzie przewozić ok. 1 mln pasażerów rocznie. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku – nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew ani krzewów.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego. Czerwone prostokąty to planowane przystanki, a niebieska linia to tunel. Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego będzie częścią długiej, budowanej odcinkami trasy tramwajowej z Woli na Wilanów. W ramach tej inwestycji powstał już tramwaj na Kasprzaka oraz tramwaj na Gagarina, a w budowie są kolejne odcinki: tramwaj do Wilanowa (wraz z odnogą, czyli tramwajem na Stegny) oraz tramwaj na Rakowieckiej. Na etapie projektowania jest kolejny odcinek, czyli tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Planowany jest także częściowo podziemny tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni. Gdy cała trasa będzie już gotowa, możliwe staną się szybsze podróże międzydzielnicowe z pominięciem centrum.

Aktualnie wykonawca pracuje metodą podstropową przy budowie tunelu (zarówno przy Dworcu Zachodnim, jak i w parku Pięciu Sióstr). Prace związane z budową tunelu rozszerzyły się na Aleje Jerozolimskie, przez co ruch w Alejach odbywa się tylko po jednej jezdni. Kierowcy mają do dyspozycji po 3 pasy ruchu w każdą stronę (w tym buspasy). W miarę postępów prac jezdnie są przekładane. Ze zwężeniami i utrudnieniami w tej okolicy muszą liczyć się także piesi oraz rowerzyści.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego od strony Ochoty

Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. Niemniej najtrudniejsze etapy przed nami – na początku czerwca czasowo zamykamy ruch tramwajowy do pętli P+R Al. Krakowska, a także odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – przy każdej inwestycji w tkance miejskiej możliwe są opóźnienia w związku z np. odkryciami archeologicznymi, niewybuchami, rozbieżnością w przebiegu instalacji podziemnych względem planów czy wymaganym większym zakresem prac w związku ze stanem odkrytych sieci, rur i instalacji – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Podziemne przystanki tramwajowe pod Dworcem Zachodnim

W ramach inwestycji powstanie podziemny przystanek tramwajowy, który znajdzie się po południowej stronie dworca, między peronami a al. Jerozolimskimi. Będzie się on różnił od metra wysokością peronów (podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra). Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD – na poziomie -2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne.

W dalszej przyszłości drugi podziemny przystanek ma powstać po przeciwnej stronie dworca – od strony Woli, w pobliżu peronu 9 Warszawy Zachodniej. Pozwoli to na wygodniejsze przesiadki i spowoduje mniejszy tłok na każdym z przystanków tramwajowych. Równocześnie ma powstać także trzeci przystanek pod ziemią, również od strony Woli, ale bliżej ul. Tunelowej. Trzeba będzie jednak na te dwa przystanki jeszcze długo poczekać, gdyż powstaną w ramach osobnej inwestycji – przedłużenie linii w kierunku ul. Kasprzaka ma nastąpić do 2032 r., ale na razie nie ma zapewnionego finansowania ani ustalonej ostatecznej trasy (trwa analizowanie różnych wariantów).

– Obecna umowa na budowę trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego nie obejmuje wyposażenia drugiego przystanku tramwajowego wraz z przylegającym odcinkiem tunelu. W tej chwili to dalej plac budowy w gestii PKP PLK i Budimeksu – ewentualna budowa trasy tramwajowej będzie możliwa dopiero po zakończeniu wszystkich prac, uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a także sporządzeniu dokumentacji podwykonawczej – dopiero to pozwoli na zlecenie przygotowania dokumentacji wykonawczej i pozyskania niezbędnych decyzji umożliwiających zabudowę urządzeń umożliwiających ruch tramwajowy – podaje rzecznik Tramwajów Warszawskich. – Wykorzystanie tunelu na dalszym odcinku (w kierunku Woli) będzie elementem przygotowań do realizacji połączenia z ul. Kasprzaka – projekt będzie obejmować także wykorzystanie przestrzeni w rejonie peronu 9. Zwiększy to elastyczność sieci tramwajowej: umożliwi krańcowanie linii tramwajowych na Dw. Zachodnim czy odstawianie tramwajów.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Tak według pierwotnej koncepcji miało wyglądać podziemne tramwajowe połączenie Woli z Dworcem Zachodnim. Ostateczna trasa może jednak wyglądać inaczej. Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego – terminy i koszt budowy

Podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego ma być gotowy w okolicach kwietnia 2026 r. Wykonawca otrzymał 26 miesięcy od momentu podpisania umowy (luty 2024 r.) na wykonanie całej inwestycji, a właściwe prace w terenie ruszyły w czerwcu 2024 r. Wykonawca przygotuje projekty wykonawcze, uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi roboty budowlane. Koszt inwestycji to 362,6 mln zł brutto. Aktualnie trwają rozmowy z wykonawcą nt. wykonania dodatkowego przystanku podziemnego, który zostanie udostępniony po 2026 r.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Wizualizacja połączenia tramwaju do Dworca Zachodniego z siecią tramwajową na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Banacha

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego od strony Ochoty

Warszawa z największym programem tramwajowym

Warszawa prowadzi obecnie największy w Polsce program inwestycji tramwajowych. Wśród zrealizowanych inwestycji są m.in. tramwaj na Kasprzaka i tramwaj na Gagarina, trwa też realizacja części drogowej tramwaju do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – tramwaju na Gocław, tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, tramwaju na Zieloną Białołękę i tramwaju wzdłuż Modlińskiej.

Powstała też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu. Warszawa nabyła też w Korei Południowej 123 niskopodłogowe i dwukierunkowe tramwaje Hyundai.

Opracowanie Marta Balcerowska, Przemysław Zańko-Gulczyński, źródło: UM Warszawa, Tramwaje Warszawskie