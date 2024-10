Tramwaj do Wilanowa – kiedy koniec budowy? Padła data otwarcia. Jakie linie tramwajowe do Miasteczka Wilanów?

16:47

Zobacz galerię 55 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa tramwaju do Wilanowa na kilka tygodni przed otwarciem

Dość pewną datę zakończenia budowy tramwaju do Wilanowa w Warszawie wskazał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Poznaliśmy też listę zmian w komunikacji po uruchomieniu tramwaju do Miasteczka Wilanów. Niestety, wiadomo też jednak, że na powrót do normy na Mokotowie i Wilanowie trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

Budowa tramwaju do Wilanowa przez firmę Budimex S.A. to część dużego projektu budowy połączenia tramwajowego stacji Dworzec Zachodni i Wilanowa. W przyszłości linia ta pozwoli przejechać tramwajem z Woli przez Ochotę i Mokotów do Miasteczka Wilanów. Aktualnie podawane terminy to:

najprawdopodobniej 29 października 2024 r. – uruchomienie kursowania tramwajów do Wilanowa,

lato 2025 r. – uruchomienie odnogi trasy w ul. św. Bonifacego,

końcówka 2025 r. – zakończenie prac przy jezdniach, chodnikach, drogach dla rowerów itp.

Przypomnijmy, że według pierwotnych zapowiedzi budowa tramwaju do Wilanowa miała się zakończyć 2023 r., później mówiono o I połowie 2024 r., a jeszcze niedawno o początku września 2024 r. Żadnego z tych terminów nie udało się dotrzymać.

Tramwajarze zapowiadają, że czas przejazdu 8-kilometrową trasą tramwajową z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie poniżej 30 minut (po wprowadzeniu zielonej fali dla tramwajów), a do stacji metra Pole Mokotowskie – około 18 minut. Aktualnie w godzinach szczytu na pokonanie trasy Wilanów – Centrum kierowcy muszą rezerwować około 50 min. Dodatkowo transport szynowy może zabrać naraz więcej pasażerów niż autobus, a czas przejazdu tramwajem jest bardziej przewidywalny.

Spis treści

Tramwaj do Wilanowa – zmiany w komunikacji. Jakie linie pojadą na Wilanów?

Uruchomienie kursowania tramwajów do Wilanowa będzie się wiązać z dużymi zmianami w komunikacji miejskiej na Mokotowie i Wilanowie. Już wiadomo, że do Wilanowa kursować będą 3 linie tramwajowe:

14: BANACHA – S. Banacha – Grójecka – pl. G. Narutowicza – Filtrowa – L. Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – MIASTECZKO WILANÓW;

16: PIASKI – W. Broniewskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – MIASTECZKO WILANÓW;

19: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – św. Bonifacego – STEGNY.

Jak podaje ZTM, wprowadzanie nowych tras będzie rozłożone w czasie – z chwilą otwarcia trasy na tory wyjadą tramwaje linii 14 i 16 a przestaną jeździć 35; w kolejnym etapie zakończy się kursowanie autobusów linii 522 oraz 519 na trasie skróconej, między Śródmieściem i Wilanowem. Zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone po kilkunastu dniach od uruchomienia tramwajów.

Po uruchomieniu trasy tramwajowej nastąpią też zmiany w kursowaniu autobusów. Nastąpi m.in. likwidacja linii 200, 264, 339, 379, 501 i 522, a liczne inne linie radykalnie zmienią trasę. Z dokładną listą zmian można zapoznać się na stronie ZTM.

Tramwaj do Wilanowa – kiedy koniec budowy?

Według najwcześniejszych zapowiedzi budowa tramwaju do Wilanowa miała zakończyć się w 2023 r. W zawartej z wykonawcą umowie zapisano z kolei, że prace dobiegną końca w I połowie 2024 r. Termin ten jednak wielokrotnie przesuwano. Obecnie wiadomo już, że tramwaje najprawdopodobniej zaczną regularnie kursować do Wilanowa 29 października 2024 r. Informację tę podał prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzeba pamiętać, że w październiku 2024 gotowa będzie jedynie trasa tramwajowa, bez chodników, jezdni itd. Roboty budowlane przy odtwarzaniu jezdni, chodników, budowie dróg dla rowerów, porządkowaniu terenu itd. potrwają aż do IV kwartału 2025 r.

Jeśli chodzi o budowę odnóg głównej trasy do Wilanowa, to pierwsza z nich, czyli tramwaj na Gagarina, jest już gotowa i od 14 maja 2024 r. podróżują nią pasażerowie. Z kolei druga odnoga, czyli tramwaj na Stegny (w ul. św. Bonifacego) ma zostać otwarta latem 2025 roku – inwestycja już ma poślizg. Miasto zapowiada kary finansowe dla wykonawcy prac za każdy dzień opóźnienia.

Warto podkreślić, że w przypadku tej inwestycji oficjalnie podawane terminy (m.in. otwierania kolejnych ulic) były już wielokrotnie przesuwane. Należy zatem liczyć się z ryzykiem, że mogą nastąpić kolejne opóźnienia.

Budowa tramwaju do Wilanowa – aktualności

Torowisko na całej trasie do Wilanowa jest już gotowe – 14 października 2024 r. pierwszy tramwaj pomiarowy dojechał do Miasteczka Wilanów. Aktualnie trwają testy nowej infrastruktury, a także rozmaite prace wykończeniowe.

W październiku rozpoczęła się budowa nowej drogi rowerowej wzdłuż Puławskiej (przy wlocie ul. Rakowieckiej i Goworka). To nowe, dodane do pierwotnego projektu zadanie, realizowane przez wykonawcę całej trasy do Wilanowa. Z kolei w nocy z 6 na 7 października wykonano testy sieci trakcyjnej i rozjazdów na skrzyżowaniu Spacerowej, Gagarina i Belwederskiej. Tramwaj testowy dojechał aż w okolice wejścia do parku Promenada. Większość jazd próbnych po nowej trasie inwestor zapowiada na drugą połowę października.

Jeśli chodzi o odnogi trasy, to tramwaj na Gagarina jest już gotowy. W przypadku tramwaju na Stegny wykonawca deklaruje otwarcie latem 2025 r.

Ponieważ sytuacja w rejonie placu budowy dynamicznie się zmienia, warto śledzić oficjalną stronę inwestycji na bieżąco i sprawdzać informacje na temat planowanych utrudnień dla kierowców, rowerzystów i pieszych.

Zobacz całą trasę: Budowa tramwaju do Wilanowa na kilka tygodni przed otwarciem

Tramwaj na Wilanów – historia budowy. Co już udało się zrobić?

W lipcu 2024 r. wykonawca wykrył, że niektóre podlewy żywiczne pomiędzy szyną a betonową ‎płytą torową twardnieją w nieprawidłowy sposób. Oznaczało to konieczność wykonania poprawek, co spowodowało zamknięcie torowiska na 8 tygodni (w tym samym czasie wykonywano także prace związane z połączeniem gotowej trasy z budowanym tramwajem na Rakowieckiej).

W maju 2024 r. ukończono i uruchomiono odnogę w ul. Gagarina, którą kursują już tramwaje.

Od 4 września 2023 na ul. Puławską wróciły tramwaje. Jeżdżą tędy trzy linie (4, 10, 18) z wcześniejszych pięciu. Brak dwóch wcześniej kursujących tu linii wiąże się z przygotowaniami do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu po otwarciu trasy do Wilanowa. Docelowo bowiem właśnie dwie linie (choć nie wiadomo jeszcze, które) zostaną skierowane na nową trasę.

Z końcem sierpnia 2023 r. zakończono przebudowę ponad 5 km ciepłociągu biegnącego pod trasą przyszłego tramwaju. To ważny krok, gdyż bez tej przebudowy niemożliwe było wykonanie części dalszych prac. 31 sierpnia udało się zakończyć to niełatwe zadanie. Jak podały Tramwaje Warszawskie, „to była największa taka operacja budowlana w historii miasta”.

– Nim odłączono stare rury, pochodzące nieraz z lat 50. trzeba było zbudować sieć tymczasową, aby zapewnić mieszkańcom ciepłą wodę w kranach. Jej długość przekroczyła 4 km. Prowizoryczne rury powstały wzdłuż Sobieskiego od Chełmskiej do Idzikowskiego, a także na Belwederskiej i na Spacerowej – podają Tramwaje Warszawskie. – Tory tramwajowe na długości ponad 4 km pokrywają się w swoim przebiegu z magistralą ciepłowniczą, dzięki której Mokotów i Wilanów zaopatrywane są w ciepłą wodę.

Realizowane były też prace na innych odcinkach. Nad ul. Sobieskiego rozebrano 4 zbudowane w latach 70. kładki dla pieszych, które zostaną zastąpione przez przejścia naziemne. Rozbiórka ostatniej kładki nastąpiła w listopadzie 2023 r. Powstał też skomplikowany rozjazd na ul. Puławskiej, dzięki któremu tramwaje pojadą w przyszłości w stronę Wilanowa oraz skręcą w ul. Rakowiecką (trasa w budowie) i pojadą dalej wzdłuż Pola Mokotowskiego.

Tramwaj do Wilanowa – dokładna trasa i lista przystanków

Nowa trasa zacznie swój bieg na ul. Puławskiej przy ul. Goworka. Następnie linia będzie przebiegać ul. Spacerową, Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Oto dokładna lista przystanków na trasie tramwaju do Wilanowa (nazwy robocze):

Rakowiecka,

Spacerowa,

Dolna,

Kostrzewskiego,

Idzikowskiego,

Mangalia,

Czarnomorska,

Św. Bonifacego,

Nałęczowska,

Sobieskiego,

Oś Królewska,

Świątynia Opatrzności Bożej,

Branickiego.

Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż ulicy Gagarina aż do ulicy Czerniakowskiej. To oddzielny projekt, który Tramwaje Warszawskie prowadzą wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. W ramach umowy, która obejmie projektowanie i prace budowlane, powstaną tory zakończone terminalem długości około 1 km. Druga budowana odnoga, długości około 800 m, powstanie wzdłuż ulicy św. Bonifacego i poprowadzi aż do pętli autobusowej Stegny. Główna trasa do Miasteczka Wilanów powstaje w ciągu alei Rzeczypospolitej, a końcowy terminal trasy znajdzie się w pobliżu skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Branickiego.

Autor: UM Warszawa Tramwaj do Wilanowa – trasa i przystanki Link: Kliknij, aby powiększyć

Technologia zielonych torów, czyli rozchodnik

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa wykorzystana zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko zostanie obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania.

Aktualnie w Warszawie jest już kilkadziesiąt kilometrów zielonych torowisk tramwajowych, a w planach są kolejne takie odcinki. Z rozchodnika rezygnuje się jedynie w miejscach, gdy z różnych względów jest to niezalecane (np. na rozjazdach czy w miejscach, gdzie torowisko tramwajowe jednocześnie służy jako dodatkowa jezdnia dla służb takich jak straż pożarna czy pogotowie).

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rozchodnik na torowisku tramwajowym w ul. Gagarina w Warszawie

Wizualizacje z trasy tramwaju do Wilanowa

Kiedy pojedziemy szybkim tramwajem do Wilanowa? Data otwarcia, koszt budowy

Jak podaje inwestor, cała trasa tramwajowa do Wilanowa ma być gotowa na przełomie października i listopada 2024 r. Wg „Wyborczej” linia ma zostać przekazana do odbiorów technicznych i testów 23 października. Dotyczy to jedynie samego tramwaju, gdyż prace przy przywracaniu do użytku jezdni, chodników itd. będą trwać do przełomu III i IV kwartału 2025 r. W I połowie 2025 roku zostanie z kolei oddany do użytku ostatni odcinek – odnoga trasy wzdłuż ul. św. Bonifacego.

Budowa trasy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014–2020. Oficjalna nazwa projektu to: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Jego łączny koszt wynosi 1 mld 190 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 555 mln zł.

Autor: UM Warszawa Mapa z dokładną trasą tramwaju do Wilanowa Link: Kliknij i powiększ

