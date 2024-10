Puławska w Warszawie z nową drogą rowerową. Ten sam odcinek rozkopany po raz kolejny

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Artur Celiński Budowa drogi rowerowej na ul. Puławskiej w Warszawie obok dawnego kina „Moskwa”

Kolejne już utrudnienia na odcinku ul. Puławskiej w Warszawie przy skrzyżowaniu z ul. Goworka i Rakowiecką. Tym razem firma Budimex wykonuje nową drogę rowerową. To nowe zadanie w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. Niezadowoleni mieszkańcy i kierowcy dopytują jednak: czemu ta okolica bez przerwy jest rozkopywana? Czy inwestycji nie dało się skoordynować?

Na fragmencie ul. Puławskiej w Warszawie powstaje nowa droga rowerowa

Dziś ul. Puławska w Warszawie służy przede wszystkim samochodom – brakuje tu dróg dla rowerów, a piesi mają do dyspozycji wąskie, zastawione autami chodniki. Miasto zapowiada przebudowę, jednak ta rozpocznie się najwcześniej w 2027 r.

Już w tym roku będzie można jednak poczuć przedsmak planowanych zmian. W ramach budowy tramwaju do Wilanowa jej wykonawca – firma Budimex – realizuje odcinek nowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Puławskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Rakowiecką i Goworka. Będzie się on rozpoczynał tuż przed wlotem ul. Rakowieckiej i pozwoli podróżować rowerem w kierunku centrum, wzdłuż ul. Puławskiej lub Waryńskiego. To wcześniej nieplanowane zadanie, dodane do projektu dopiero niedawno. Prace rozpoczęły się 3 października i potrwają ok. 3 tygodnie.

Droga rowerowa, która powstanie na wysokości dawnego kina Moskwa, nie była ujęta w pierwotnej dokumentacji projektowej naszej inwestycji. (...) Budowniczowie rozbiorą odcinek chodnika na długości zaplanowanej drogi rowerowej. W dalszym ciągu dostępne będą dwie jezdnie ulicy Puławskiej, ale związku z robotami wykonawca zajmie czasowo skrajny, prawy pas w kierunku Centrum – na odcinku od przejścia dla pieszych przy Rakowieckiej do ul. Goworka

– podają Tramwaje Warszawskie.

Warto dodać, że docelowo droga dla rowerów powstanie tu także po drugiej stronie ul. Puławskiej. Będzie się ona zaczynać u wlotu ul. Rakowieckiej, a później połączy się z siecią po przeciwnej stronie ulicy zaraz za wlotem ul. Goworka. Ten odcinek jest o tyle bardziej skomplikowany, że częścią terenu zarządza Budimex, zaś resztą – firma Balzola, budująca tam tramwaj na Rakowieckiej.

Brak koordynacji inwestycji? Utrudnienia za utrudnieniami na tym samym odcinku Puławskiej

O ile nowa droga dla rowerów bez wątpienia ucieszy miłośników jednośladów, o tyle wielu internautów głośno wyraża swoje niezadowolenie z kolejnych utrudnień dla kierowców i pieszych na tym odcinku ul. Puławskiej. Trzeba przyznać, że mają na co narzekać. Przypomnijmy tylko niektóre z wydarzeń w tej okolicy:

pierwsze utrudnienia na Puławskiej związane z budową tramwaju do Wilanowa pojawiły się z końcem sierpnia 2022 r.,

przez rok (do początku września 2023 r.) ulicą nie kursowały tramwaje,

w styczniu 2024 r. jezdnię Puławskiej w stronę Ursynowa zwężono na miesiąc do 1 pasa ruchu w związku z odkryciem nieujętego na mapach tajnego kabla,

w czerwcu 2024 r. rozpoczęła się budowa tramwaju na Rakowieckiej, co oznaczało kolejne utrudnienia przy wlocie tej ulicy w Puławską,

od 29 lipca do 2 września 2024 r. tramwaje nie kursowały ul. Spacerową i Puławską w związku z pracami naprawczymi przy torowisku oraz budową rozjazdów tramwajowych w kierunku ul. Rakowieckiej,

w październiku 2024 r. rozpoczęła się omawiana budowa drogi rowerowej przy budynku PKO.

Już na pierwszy rzut oka widać, że z koordynacją inwestycji w tej okolicy nie jest najlepiej. Czy np. nie dało się wybudować rozjazdów tramwajowych w kierunku ul. Rakowieckiej podczas rocznej przerwy w kursowaniu tramwajów na ul. Puławskiej? Czy nie można było wcześniej pomyśleć o budowie drogi rowerowej wzdłuż Puławskiej, żeby nie trzeba było ponownie rozkopywać tej samej okolicy?

Można też spojrzeć w przyszłość i zadać kolejne pytania. Ile jeszcze czeka mieszkańców utrudnień na tym odcinku Puławskiej w związku z budową tramwaju do Wilanowa? Ile w związku z budową tramwaju na Rakowieckiej? Czy władze miasta podejmują wysiłki, żeby ograniczyć te przyszłe utrudnienia do minimum? Biorąc pod uwagę to, co w związku z miejskimi inwestycjami działo się w tym punkcie Warszawy przez poprzednie lata, trudno zachować optymizm.

