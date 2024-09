Budowa tramwaju na Rakowieckiej. Ważne skrzyżowanie przejezdne od dziś

To niedługa trasa, ale wiele zmieni w codziennych dojazdach do centrum. Tramwaj na Rakowieckiej pozwoli dojechać do stacji metra Pole Mokotowskie i połączy Puławską z al. Niepodległości. A to oznacza, że do kolejnych miejsc w stolicy będzie można dojechać tramwajem. Przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z Dolnej – mniej niż 10 minut – podają Tramwaje Warszawskie.