Bastion Sakwowy był już praktycznie ruiną. Tak zmieniła się perła Wrocławia

– Pawilon w parterze, który teraz będzie restauracją, pierwotnie był dziedzińcem ze zbiornikiem wodnym pośrodku, czymś w rodzaju patio, do którego wchodziło się prosto z ulicy. Było to niejako nawiązanie do pompejańskich rezydencji. Jeszcze Niemcy zorientowali się, że to rozwiązanie, choć bardzo efektowne, nie jest zbyt praktyczne i zamknęli to od góry. Dziś mamy tu strop z kasetonami, ale, dla podkreślenia, że dawniej było inaczej, w środkowej części pomieszczenia wykonaliśmy efektowną imitację obłoków na niebie. Pod nią jest obniżenie posadzki, odwzorowujące nieckę dawnej fontanny – wyjaśnia nasz rozmówca.