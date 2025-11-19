Najdłuższa ekspresówka w Polsce w budowie

Droga ekspresowa S8 już jest najdłuższą drogą w Polsce, ale po wybudowaniu jej kolejnych odcinków będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce. Cała trasa będzie liczyć 786 km, a obecnie ma już 534 km i będzie najdłuższą trasą szybkiego ruchu w Polsce. Jej fragment jest częścią dawnej gierkówki i szlaku Via Baltica. Obecnie - najdłuższą drogą ekspresową w Polsce jest S7,która po ukończeniu będzie liczyła 750 km długości.

W budowie są już trzy odcinki drogi ekspresowej, a dla dwóch kolejnych toczy się procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID. Jej zakończenie umożliwi wykonawcom rozpoczęcie prac w terenie.

Decyzji dla złożonego właśnie wniosku GDDKiA spodziewa się w II połowie 2026 r. Zostaną w niej zatwierdzone granice terenu pod budowę tego odcinka trasy S8.

Wszyscy właściciele nieruchomości, które mają zostać przejęte pod drogę, zostaną poinformowani przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków) - najpierw o wszczęciu postępowania, a następnie o wydaniu decyzji ZRID, po której ruszy procedura odszkodowawcza prowadzona przez Wojewodę – informuje GDDKiA.

Droga ekspresowa S8 – Niemcza - Ząbkowice Śląskie

To ma być zupełnie nowy ślad popularnej „ósemki”. Odcinek będzie miał prawie 8 km – dokładnie 7,9 km. Wykonawcą jest firma Mostostal Warszawa. Koszt budowy wyniesie około 306 mln zł.

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pas awaryjny .

. Wybudowany zostanie jeden węzeł drogowy: Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z DK8 i drogą powiatową na wysokości Bobolic.

na połączeniu z DK8 i drogą powiatową na wysokości Bobolic. Powstanie także 19 obiektów inżynierskich (cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej oraz dziewięć przepustów).

Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko

Jak informuje GDDKiA, budowę drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzielono na siedem odcinków.

Pięć z nich, między Wrocławiem a Bardem, o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji. Trasa będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku. Będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi.

W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

S8 Kobierzyce - Łagiewniki

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami to trzy odcinki realizacyjne:

Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe,

Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski

Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód.

GDDKiA podpisała już umowy z ich wykonawcami. Wszystkie odcinki mają już ZRID-y.

Na odcinku Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe ruszyły pierwsze prace w terenie, trwa odhumusowanie i prace geodezyjne.

Na odcinku do Jordanowa Śląskiego trwa proces przekazywania działek, a na odcinku Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód prowadzone są roboty ziemne.

Dla fragmentu S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza, o długości 9,3 km, trwa jeszcze postępowanie przetargowe i w tym roku prawdopodobnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Jest umowa z wykonawcą dla kolejnego odcinka S8

Dla prawie 14-kilometrowego odcinka pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem, w czerwcu 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Jest nim Grupa Mirbud, a wartość inwestycji wynosi ponad 378 mln zł. 14 kwietnia 2025 r. wykonawca złożył do Wojewody Dolnośląskiej wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji planowane jest w I połowie 2026 r.

Dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem 2 lipca br. ogłoszono przetarg na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Wykonawca STEŚ wyłoniony zostanie do końca br.

