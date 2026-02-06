Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Brakująca jezdnia Alej Jerozolimskich w Warszawie wreszcie powstanie

Jadąc dziś Alejami Jerozolimskimi w kierunku centrum, kierowcy napotykają nagle zwężenie: prawa nitka jezdni nagle się kończy, a kierowcy muszą zjechać w wąską ul. Niemcewicza i dalej kontynuować podróż ul. Grójecką. Powoduje to korki oraz sprawia, że ruch tranzytowy jest kierowany przez środek dzielnicy.

Taki układ drogowy to pozostałość z PRL-u. Podczas przebudowy Alej w latach 70. zakładano, że pobiegną one w tunelu pod placem Zawiszy. Tunel jednak nigdy nie powstał (m.in. z przyczyn finansowych), a Aleje do dziś pozostały w niedokończonym kształcie. Później przez lata pojawiały się różne pomysły na poprawę sytuacji (m.in. powrót do idei tunelu, estakada nad pl. Zawiszy itd.), jednak żadnego nie zrealizowano. W miejscu brakującej nitki znajduje się obecnie pas zieleni i parking.

Teraz miasto zapowiada, że wreszcie dobuduje tę jezdnię. W budżecie Warszawy zarezerwowano 50 mln zł na „załatanie dziury” w przebiegu Alej na Ochocie. Środki te mają być wydatkowane w latach 2026–2030, co oznacza, że już za 5 lat kierowcy powinni móc skorzystać z wygodniejszego dojazdu do centrum.

W lutym 2026 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na projekt. Wyłoniona firma zaprojektuje inwestycję (wraz z projektami wykonawczymi) i pozyska wszelkie niezbędne pozwolenia oraz decyzje – tak, aby miasto mogło następnie od razu ogłosić przetarg na wykonawcę. Na prace projektowe przewidziano 16 miesięcy.

Dokładnych planów budowy na razie nie przedstawiono, jednak można zakładać, że brakująca nitka będzie mieć taki sam przekrój, jak istniejąca, tj. po dwa pasy ruchu w każdą stronę (plus ewentualne pasy do skrętów przed skrzyżowaniami). Kierowcy samochodów będą więc mogli kontynuować podróż Alejami wprost do pl. Zawiszy i dalej bezpośrednio do centrum.

Ul. Grójecka odcięta od pl. Zawiszy, a włączona w Aleje

Budowa brakującej jezdni Alej Jerozolimskich odciąży ochockie ulice Niemcewicza i Grójecką z ruchu tranzytowego. W związku z tym możliwe będzie przeprowadzenie kolejnej zapowiadanej od lat przebudowy w tym rejonie. Na przebudowę ul. Grójeckiej przy pl. Zawiszy, również zapowiadanej do 2030 r., zarezerwowano w budżecie miasta 44 mln zł. Po zakończeniu prac Grójecką nie będzie się już dało dojechać bezpośrednio do placu.

Co zatem stanie się z jedną z głównych ulic Ochoty? Plany przewidują, że na wysokości ul. Dalekiej Grójecka skręci na północ i włączy się w nową nitkę Alej Jerozolimskich. Taki przebieg przywróci ulicy jej pierwotny, bardziej lokalny charakter – nie będzie już ona przyciągać kierowców chcących szybko wyjechać z Warszawy, bo wygodniej im będzie pojechać Alejami. Odcinek Grójeckiej od ul. Dalekiej do ronda zostanie zlikwidowany i przekształcony w skwer (na swoim miejscu pozostaną tylko tory tramwajowe). Warto dodać, że na skwerze tym znajdzie się w przyszłości jedno z wyjść ze stacji planowanej 4. linii metra.

