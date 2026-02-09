Remont Trasy Łazienkowskiej w Warszawie znów się opóźni? Na placu budowy cisza

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trasa Łazienkowska w Warszawie. Opóźnienie coraz większe

Trasa Łazienkowska w Warszawie od lutego 2022 jest w generalnym remoncie. Obecnie trwa przebudowa wiaduktów na Saskiej Kępie przez firmy WARBUD i Eurovia. Wykonawca ma za zadanie wyburzyć i zbudować od nowa dwa wiadukty znajdujące się nad ulicą Bajońską i Paryską.

14 lutego 2025 r. ze znacznym opóźnieniem oddano do użytku nowy wiadukt północny. W marcu ruszyła rozbiórka wiaduktu południowego, a po jej zakończeniu ruszyła budowa nowego, która wciąż daleka jest od zakończenia. Miasto deklaruje, że finisz inwestycji nastąpi latem 2026 r., jednak stan zaawansowania prac sugeruje co innego. Urzędnicy nie odnieśli się jak na razie do tych wątpliwości.

Poza pracami przy jezdni północnej al. Stanów Zjednoczonych, trwa budowa drugiego wiaduktu nad ulicami Paryską i Bajońską. (...) Roboty obejmują również przebudowę instalacji podziemnych, budowę oświetlenia ulicznego i montaż ekranów akustycznych

– podaje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Przypomnijmy, że jest to odcinek, który biegnie blisko budynków mieszkalnych, dlatego od ul. Bajońskiej do Międzynarodowej ulica ma być zabudowana ekranami akustycznymi, a jezdnia wyłożona specjalną, cichą nawierzchnią. W ramach inwestycji trwa także remont al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż której m.in. zasadzonych zostanie 70 drzew i liczne krzewy. W trakcie prac remontowych przebudowywana jest także sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Trasa Łazienkowska to przelotowa ulica, która prowadzi z Ochoty przez Śródmieście, most Łazienkowski na drugą stronę Wisły na Saską Kępę i Grochów. Z trasy codziennie korzystało przed remontem ponad 120 tys. aut dziennie (dane zebrane przez Zarząd Dróg Miejskich), ale to także ulica, na której wytyczone trasy ma wiele linii autobusowych. Dlatego prace remontowe stanowią duże utrudnienie dla mieszkańców miasta.

Kiedy koniec remontu Trasy Łazienkowskiej?

Cała inwestycja miała planowo zostać zakończona w połowie 2025 r., jednak ostatecznie ma zakończyć się dopiero w lipcu 2026 r. Póki co urzędnicy podtrzymują ten termin. Jako przyczyny opóźnienia remontu Trasy Łazienkowskiej miasto wskazało:

konieczność wprowadzenia zmian w projekcie (warunki gruntowe oraz stan części istniejących obiektów okazały się gorsze, niż sądzono),

trudniejszy niż w przypadku poprzedniego etapu remontu teren (więcej instalacji podziemnych, które trzeba przebudować, a można to robić jedynie w terminach określonych przez gestorów sieci).

Przypomnijmy, że most i dojazdy do niego były wielokrotnie remontowane, łącznie z przebudową przeprawy przez Wisłę. Remont był prowadzony w 2015 po pożarze, most wówczas został zupełnie zamknięty. Obecny, generalny remont zaczął się od wyburzania wiaduktów z lat 70. nad Agrykolą w Śródmieściu. W ich miejscu powstały nowe konstrukcje.

Audyt przebudowy Trasy Łazienkowskiej wskazuje liczne problemy

Jak dowiedziało się zyciewarszawy.pl, przeprowadzony przez miasto audyt remontu Trasy Łazienkowskiej obnażył wiele błędów. Do najpoważniejszych należą:

faktyczny brak nadzoru inżynierskiego nad remontem przez ok. pół roku,

błędy w dokumentacji projektowej, m.in. niezgodność przebiegu ekranów akustycznych między projektem a decyzją środowiskową oraz niedostateczny zakres remontu (nie przewidziano np. konieczności wymiany podbudowy jezdni).

Audyt sugeruje, że z inwestycją problemy były od samego początku, a miasto nie wywiązało się należycie z obowiązku sprawowania nadzoru nad procesem projektowym i właściwymi pracami.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli gotowe przed czasem

Przypomnijmy, że 31 października 2023 r. otwarto drugi, południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. Pierwszy działał już od grudnia 2022 r. Oznacza to, że tę część inwestycji, realizowanej przez firmę SKANSKA, udało się zakończyć na kilka miesięcy przed terminem (marzec 2024 r.). Z obu wiaduktów korzystają kierowcy oraz autobusy miejskie, które mają do dyspozycji buspas.

Dwa nowe wiadukty mają ok. 400 m długości. Zastąpiły one będące w złym stanie technicznym wiadukty z 1974 r. Wraz z otwarciem zmodernizowanych obiektów na stałe trasy (i stałe przystanki) wróciło wiele autobusów. Przebudowano i rozbudowano także infrastrukturę pieszo-rowerową w pobliżu.

