Tramwaj na Zieloną Białołękę to zapowiadana od dawna inwestycja, która ma ułatwić dojazd z tej części Warszawy do centrum, dowożąc pasażerów do przesiadki na 2. linię metra lub dalej w głąb ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Po raz pierwszy zamiar budowy takiej linii ogłoszono w marcu 2017 r., jednak wciąż ona nie powstała. Dziś miasto podaje, że budowa tramwaju na Zieloną Białołękę nastąpi w latach 2028–2030. To już któryś z wielu terminów, ale miasto twierdzi, że tym razem się uda. Mają w tym pomóc dodatkowe 2 mld zł pożyczki z KPO, które udało się pozyskać stolicy (wykorzystanie środków unijnych oznacza, że inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona do 2030 r.). W lipcu 2025 r. europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej potwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na linię na Zieloną Białołękę.

Na razie trwają przygotowania. W lipcu 2023 r., po bardzo długim, trzyletnim oczekiwaniu Tramwaje Warszawskie zdołały w końcu uzyskać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kluczowy dokument – tzw. decyzję środowiskową. 7 marca 2024 r. ogłoszono mocno opóźniony przetarg na wybór projektanta nowego tramwaju, zaś w sierpniu podpisano umowę ze zwycięzcą – trasę tramwajową projektuje firma Voessing Polska. Ma ona 42 miesiące na opracowanie projektów i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy. Następnym krokiem będzie już przetarg na wykonawcę tramwaju.

We wrześniu 2025 r. wybrano wariant trasy do realizacji. Ostatecznie zdecydowano się na całkowicie wydzielone torowisko tramwajowe bez wspólnych odcinków z autobusami (tzw. trambuspas). Pozwoli to zrealizować inwestycję szybciej i taniej.

Warto dodać, że będzie to pierwszy transport szynowy w tej części dzielnicy (tramwaje kursują tylko po zachodniej części Białołęki)

– Dzisiaj absolutnym priorytetem jest dokończenie obecnych inwestycji – Wilanowa, Rakowieckiej i trasy do Dw. Zachodniego. Natomiast później dla mnie priorytetem numer jeden jest Białołęka. I na tym się chcę skupić – zapewnił w lipcu 2024 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski cytowany przez serwis transport-publiczny.pl.

Tramwaj na Zieloną Białołękę – trasa. Gdzie będą przystanki?

Trasa tramwaju na Zieloną Białołękę o długości 6,5 km została wytyczona od szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek do skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej. Tu nowa trasa połączy się z istniejącą siecią tramwajową. Tramwaj pojedzie m.in. ul. Głębocką, św. Wincentego oraz Matki Teresy z Kalkuty, po drodze przejeżdżając wiaduktem nad Trasą Toruńską (rozważany jest wariant z wiaduktem autobusowo-tramwajowym). Zaplanowano 8 przystanków, których lokalizację pokazuje mapa.

Trasa tramwaju na Zieloną Białołękę z zaznaczonymi przystankami

– Tramwaje będą mogły jeździć nawet co około 2–3 minuty. Czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut – podaje UM Warszawa.

Przesiadka na metro Kondratowicza z ruchomymi chodnikami

Ważną funkcją nowego tramwaju będzie dowiezienie mieszkańców wschodniej Białołęki do stacji metra Kondratowicza na linii M2. Plany budowy tramwaju uwzględniono przy projektowaniu metra – od stacji Kondratowicza prowadzi długi podziemny tunel do skrzyżowania z ul. św. Wincentego, gdzie znajdzie się przystanek tramwaju. W tunelu zamontowano jedyne w sieci metra warszawskiego ruchome chodniki, które ułatwią przesiadki. Pozostawiono też miejsce na dobudowanie w przyszłości dodatkowego wyjścia z metra wprost na przystanek tramwajowy.

Ruchome chodniki na stacji metra Kondratowicza

Stacja Kondratowicza integruje autobusy i metro. Możliwość łatwych przesiadek mają mieszkańcy Targówka, Białołęki, Marek i Ząbek – opisuje stan obecny UM Warszawa. – W godzinach porannego szczytu z ulicy L. Kondratowicza w kierunku Pragi i centrum w ciągu godziny wyrusza kilkanaście pociągów metra, które mogą przewieźć ok. 30 tys. pasażerów. Podróż do centrum, na ulicę Świętokrzyską, zajmuje ok. 20 minut.

Kiedy tramwaj na Zieloną Białołękę? Jest termin budowy

Obecnie podawany termin budowy tramwaju na Zieloną Białołękę to lata 2028–2030. Oznacza to, że pasażerowie skorzystaliby z nowej linii na początku kolejnej dekady.

Na razie trwa etap projektowy, podczas którego firma Voessing Polska stworzy kilka wariantów (m.in. z łączonymi przystankami tramwajowo-autobusowymi). Miasto skłania się obecnie ku wariantowi z rozdzieleniem ruchu tramwajowego oraz autobusowego. Decyzja powinna zapaść jeszcze w tym roku.

