Centrum Rekreacji Wodnej w Baszni Górnej. Powstaje projekt

Na Podkarpaciu mają powstać nowe atrakcje turystyczne. W ramach umowy zawartej w kwietniu 2024 r. pomiędzy województwem podkarpackim, gminą Lubaczów oraz gminą Horyniec-Zdrój zaplanowano trzy inwestycje:

budowa ok. 16 km łącznika rowerowego (drogi rowerowej) połączonego ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój – Radruż,

utworzenie Roztoczańskiego Parku Ciemnego Nieba wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną w miejscowościach Tymce oraz Basznia Dolna,

budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w Baszni Górnej, w sąsiedztwie Kresowej Osady.

Coraz bliżej jest obecnie do realizacji tej ostatniej inwestycji, która ma stanowić atrakcję zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i osób odwiedzających Podkarpacie. W marcu 2025 r. po licznych trudnościach udało się rozstrzygnąć przetarg na projekt. Pracownia 4idea wykona zadania warte 400 tys. zł w 300 dni od podpisania umowy, co oznacza, że efekty powinniśmy zobaczyć już w I połowie tego roku. Sam termin budowy jest obecnie niepewny, choć teoretycznie przetarg na wykonawcę mógłby zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Co ciekawe, dwie gminy stanowiące strony umowy nie poniosą żadnych kosztów – 85% potrzebnej kwoty pochodzić będzie z unijnego dofinansowania, zaś pozostałe 15% pokryje samorząd województwa podkarpackiego. Gminne władze muszą jedynie przygotować niezbędną dokumentację.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: sporządzenie dokumentacji technicznej dlainwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą douprawiania turystyki aktywnej w miejscowości Basznia Górna” z podziałem na poszczególneczęści:Część nr 1 – Centrum Rekreacji Wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;Część nr 2 – Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;Część nr 3 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;Część nr 4 – Usunięcie istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznej

– podano w dokumentacji przetargowej.

Co zaoferuje Centrum Rekreacji Wodnej w Baszni Górnej?

Koncepcję Centrum Rekreacji Wodnej w Baszni Górnej przygotowała Pracownia Projektowa WIMAR architektura. Nad dużym zbiornikiem wodnym zaplanowano m.in.:

plaże kąpielowe,

deptaki spacerowe,

baseny do pływania,

molo,

place zabaw wodnych,

zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych,

przestrzeń koncertową z amfiteatrem,

zaplecze sanitarne.

Dużym atutem inwestycji będzie sąsiedztwo innych atrakcji turystycznych, m.in. Kresowej Osady, parku linowego oraz Miejsca Obsługi Kamperów. W pobliżu jest także Galeria Kolejnictwa Stacja Basznia.

Wójt gminy zapowiada, że Centrum Rekreacji Wodnej to nie koniec samorządowych planów związanych z tym obszarem. Na razie nie ujawnił jednak, o jakie plany chodzi.

