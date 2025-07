To nie obwodnica, to już podwodnica. Droga naprawdę utonęła - w ciągu dwóch lat powstało na niej spore jezioro. Nie, to nie było planowane

Nie, to nie deszcz zalał tę drogę. Po prostu w tym miejscu powstało jezioro. Tak, można się dziwić - jak to się stało, że drogę wybudowano w depresji? Dziś nikt nie chce odpowiedzieć na to pytanie, ale obwodnica Bolesławia w woj. małopolskim stała się podwodnicą. Kiedy zaprzestała pracy pobliska kopalnia i wyłączono pompy odwadniające, woda zalała nie tylko nowiutką drogę za 7,5 mln zł, ale też lasy i inne tereny. Powstało nowe pojezierze w Polsce. Na razie gmina dostała pół miliona na przebudowę przepustów pod drogami na podmokłych terenach.