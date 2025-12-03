MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wykonane pod koniec 2024 r. oględziny i badania mostu Siennickiego w Gdańsku wykazały, że obiekt może stanowić zagrożenie dla użytkowników. Eksperci z Politechniki Gdańskiej zaobserwowali m.in. silne przemieszczanie się elementów mostu, co groziło katastrofą budowlaną. W szczególnie złym stanie okazały się być przyczółki mostu, czyli podpory przy brzegach Martwej Wisły. Dla bezpieczeństwa mieszkańców podjęto dość nagłą decyzję o zamknięciu mostu Siennickiego od 10 stycznia 2025 r.

Ponowne otwarcie mostu nastąpi dopiero po dwuletniej przebudowie, w połowie 2027 r. Za 43 mln zł wykonuje ją firma Most. Póki co od lipca 2025 r. przeprawę na nowo udostępniono pieszym i rowerzystom, a także dozwolono żeglugę pod nim. Kierowcy i użytkownicy komunikacji miejskiej muszą się jednak pogodzić z długotrwałymi utrudnieniami.

– Przebudowa będzie kompleksowa: po wcześniejszym podparciu – a konstrukcja wsporcza już została wykonana – rozbierzemy przyczółki, wzmocnimy podłoże i odbudujemy je. Odmienimy również otoczenie mostu. Pojawi się nowa zieleń, a całość zyska nową jakość – podkreśla Krzysztof Małkowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Obecne przyczółki pochodzą jeszcze z początków XX w. Nowe przyczółki, wzmocnione specjalnymi palami, zapewnią mostowi większą stabilność i wytrzymałość. Żeby można było przeprowadzić te prace, przęsła mostu zostaną uniesione na specjalnej konstrukcji.

– W ramach zadania przebudowane zostanie torowisko i pojawi się nowa nawierzchni jezdni i chodników. W zakresie inwestycji nie ujęto przebudowy filarów mostu stojących w wodzie, gdyż są one w dobrym stanie – podaje miasto.

Przebudowa mostu Siennickiego w Gdańsku – aktualności

Plany przebudowy mostu Siennickiego były od lat, powstał nawet projekt, jednak ostatecznie – z niejasnych przyczyn – nie doczekał się on akceptacji poprzedniego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozpoczęcie prac wymusił w końcu zły stan obiektu.

Jak podają władze Gdańska, roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2025 r. i potrwają ok. 2 lata. Pod koniec października rozpoczęła się rozbiórka przyczółków mostu po obu stronach Martwej Wisły. Na czas remontu przęsło mostu wsparto na stalowej kratownicy, opartej na palach wbitych w dno rzeki. Miasto zapewnia, że przez cały okres remontu piesi i rowerzyści zachowają możliwość korzystania z mostu (z ewentualnymi krótkotrwałymi przerwami wynikającymi z charakteru toczących się prac).

