Dlaczego zamknęli lotnisko we Wrocławiu?

W ramach jednej z największych lotniskowych inwestycji na lotnisku odbywa się tu ogromna przemiana. W ciągu dokładnie 26 miesięcy lotnisko zmieni się nie do poznania.

Powstaną:

nowa płyta postojowa na 12 samolotów,

droga szybkiego zjazdu,

nowa mierząca 2,5 km droga kołowania

płyta do odladzania.

To nie wszystko, bo dodatkowo wyremontowane zostaną dotychczas wykorzystywane drogi kołowania

Inwestycję realizuje firma Strabag Infrastruktura Południe. Umowa opiewa na 463,5 mln złotych brutto. Z tej kwoty, 175 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego.

To ma być największa inwestycja lotnicza z unijnym dofinansowaniem w całej Europie.

Kiedy otworzą lotnisko we Wrocławiu? Jak się zmieni lotnisko po przebudowie?

Otwarcie lotniska po zakończeniu najważniejszych prac zapowiadane jest na zapowiadane jest na 5 grudnia.

Jak poinformował w mediach społecznościowych wykonawca, prace minęły już półmetek. Jak zmieni się lotnisko po otwarciu? W opublikowanym przez Strabag, wywiadzie z Grzegorzem Psiukiem, kierownikiem technicznym Grupy Strabag Infrastruktura Południe, czytamy, że w czasie gdy lotnisko jest zamknięte, firma realizuje wpięcie czterech dróg kołowania do drogi startowej.

- Otwierając lotnisko ponownie dla ruchu lotniczego, oddamy do użytku płytę postojową PPS-3 oraz wspomniane wcześniej drogi kołowania. W tym samym czasie zostanie również uruchomiony nowy system oświetlenia nawigacyjnego, który był częścią tego etapu inwestycji. To duży krok naprzód, bo mówimy o całkowitej przebudowie systemu nawigacyjnego lotniska. W kolejnym etapie, po 4 grudnia, przystępujemy do budowy i modernizacji pozostałych dróg kołowania. Część z nich powstanie od podstaw, a część zostanie gruntownie przebudowana. Tak więc równolegle realizujemy dwa zakresy prac: budujemy nowe drogi kołowania i modernizujemy te już istniejące, które wymagają dostosowania do nowych standardów technicznych i operacyjnych lotniska- mówi Grzegorz Psiuk.

Łączna powierzchnia wszystkich dróg kołowania i płyt postojowych objętych zakresem prac na lotnisku to ponad 35 hektarów. Z tego około 240 000 m² stanowią drogi kołowania o nawierzchni bitumicznej, a pozostałe 110 000 m² to betonowe płyty postojowe. Na placu budowy pracuje około 150 pracowników.

Przebudowa portu lotniczego we Wrocławiu ma przynieść zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu operacji lotniczych i lepszy komfort dla pasażerów, w tym potencjał na rozwój siatki połączeń lotniczych. Docelowo, po przebudowie, port będzie w stanie obsłużyć dwukrotnie więcej samolotów i pasażerów, co pozwoli na obsługę 8-10 milionów pasażerów rocznie.

Ćwiczenia z rozmachem, bo lotnisko było zamknięte

Wzięło w nich 5 listopada udział kilkuset strażaków, policjantów, medyków i strażników granicznych. Po raz pierwszy w historii takie manewry zostały zrealizowane na drodze startowej Portu Lotniczego Wrocław. Było to możliwe dzięki wstrzymaniu realizacji operacji lotniczych ze względu na trwającą rozbudowę części operacyjnej wrocławskiego lotniska. Scenariusz ćwiczeń mówił, że samolot niewielkich linii lotniczych, w wyniku zderzenia ze stadem ptaków, musiał awaryjnie lądować na drodze startowej wrocławskiego lotniska. Konieczna była interwencja nie tylko Lotniskowej Straży Pożarnej, ale również jednostek wezwanych z Wrocławia. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że w pobliskim lesie wybuchł pożar – konieczna była interwencja policyjnego śmigłowca. Na terenie Portu Lotniczego Wrocław 5 listopada odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem NOKIA 25.

